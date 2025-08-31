1. Cuộc duyệt binh đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào thời gian nào?
2/9/1945
Ngày 1/1/1955, lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức duyệt binh lớn tại Hà Nội và cũng là lần đầu tiên truyền thông thế giới ghi nhận Việt Nam tổ chức duyệt binh. Trên quảng trường Ba Đình, đoàn quân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ ra mắt trước đồng bào mà còn trước các đại biểu và nhà báo quốc tế. Đây cũng là lần duy nhất Việt Nam tổ chức duyệt binh vào ngày đầu năm mới.
Lễ duyệt binh ngày 1/1/1955 đánh dấu bước trưởng thành về sức mạnh quân sự của Việt Nam. Từ những người chiến sĩ chân trần, mang gậy tầm vông, số lượng súng đạn ít ỏi thời kỳ đầu chống Pháp, đoàn quân diễu qua Quảng trường Ba Đình ngày 1/1/1955 được tổ chức chính quy với trang bị, vũ khí đa dạng.
Lễ duyệt binh ngày 1/1/1955 còn là lời khẳng định về năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định Geneve vừa ký kết và đất nước vẫn đang mong ngày thống nhất. Khi đọc nhật lệnh ở lễ duyệt binh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nêu: “Hỡi toàn thể đồng bào, quân đội nhân dân chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ vinh quang, đảm bảo thi hành đúng hiệp định đình chiến, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh chính trị của toàn dân để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc”.
2. Trong cuộc duyệt binh đầu tiên năm 1955, đoàn quân đã hát theo giai điệu hùng tráng của ca khúc nào?
Tiến quân ca
Theo tờ Công an Nhân dân online, trong lễ duyệt binh đầu tiên ngày 1/1/1955, một nhà làm phim người Nga đã ghi lại hình ảnh đoàn quân oai hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam bước qua lễ đài. Đoàn quân tay bồng súng, mặc áo trấn thủ, đầu đội mũ nan bọc lưới ngụy trang, chân bước đều tăm tắp trong tiếng nhạc hùng tráng “Tiến về Hà Nội”. Chính đoàn quân này đã đánh bại đạo quân tinh nhuệ của Pháp ở Điện Biên Phủ tháng 5/1954. Trên khán đài là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ…
3. Sự khác nhau cơ bản giữa “diễu binh” và “duyệt binh” là gì?
Diễu binh thiên về biểu diễn vũ khí, duyệt binh chỉ biểu dương lực lượng
Chia sẻ với VietNamNet, Đại tá Dương Văn Thụy, nguyên Trưởng ban Tổng kết và biên soạn lịch sử, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Diễu binh và duyệt binh tuy có điểm tương đồng nhưng khác nhau về mục đích. Diễu binh là hoạt động di chuyển có tổ chức của lực lượng vũ trang trên đường phố hoặc quảng trường, với những đội hình bước đều, mang theo cờ, vũ khí, phương tiện quân sự. Đây là hình thức nhằm cổ vũ, biểu dương sức mạnh của quân đội, tạo khí thế trong các dịp lễ lớn.
Trong khi đó, duyệt binh là một nghi thức trang trọng hơn, thường có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao. Lực lượng tham gia chủ yếu là các đơn vị tinh nhuệ, ngoài vũ khí cá nhân còn trình diễn nhiều loại khí tài, phương tiện hiện đại. Mục đích của duyệt binh không chỉ để phô diễn mà còn để kiểm tra, đánh giá sức mạnh, tinh thần và khả năng tác chiến hiệp đồng của quân đội.
Như vậy, nếu diễu binh thiên về biểu dương lực lượng trước công chúng thì duyệt binh nhấn mạnh khía cạnh kiểm tra, đánh giá quân đội. Dù khác nhau về mục đích, cả hai hoạt động đều góp phần khẳng định sức mạnh, củng cố tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
4. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra ở đâu và vào thời gian nào?
Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, lúc 6h ngày 2/9/2025
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chính thức là 6h30 ngày mùng 2/9/2025 và địa điểm tại Quảng trường Ba Đình.
Trước đó có các mốc tổng hợp luyện các lực lượng vào ngày 21 và ngày 24/8/2025; Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20h ngày 27/8/2025; Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8/2025.
5. Có bao nhiêu lực lượng chính tham gia lễ diễu binh, diễu hành năm nay?
4 lực lượng
Sẽ có sáu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2/9 năm nay:
Một là, lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.
Hai là, lực lượng pháo lễ.
Ba là, lực lượng không quân bay chào mừng.
Bốn là, lực lượng diễu binh, diễu hành. Lực lượng diễu binh diễu hành này gồm bốn khối nghi trượng. 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 26 khối do quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm.
Lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển. 12 khối diễu hành của quần chúng và 01 khối văn hóa thể thao.
Năm là, lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an.
Sáu là, lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.
