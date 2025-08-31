Chính xác

Ngày 1/1/1955, lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức duyệt binh lớn tại Hà Nội và cũng là lần đầu tiên truyền thông thế giới ghi nhận Việt Nam tổ chức duyệt binh. Trên quảng trường Ba Đình, đoàn quân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ ra mắt trước đồng bào mà còn trước các đại biểu và nhà báo quốc tế. Đây cũng là lần duy nhất Việt Nam tổ chức duyệt binh vào ngày đầu năm mới.

Lễ duyệt binh ngày 1/1/1955 đánh dấu bước trưởng thành về sức mạnh quân sự của Việt Nam. Từ những người chiến sĩ chân trần, mang gậy tầm vông, số lượng súng đạn ít ỏi thời kỳ đầu chống Pháp, đoàn quân diễu qua Quảng trường Ba Đình ngày 1/1/1955 được tổ chức chính quy với trang bị, vũ khí đa dạng.

Lễ duyệt binh ngày 1/1/1955 còn là lời khẳng định về năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định Geneve vừa ký kết và đất nước vẫn đang mong ngày thống nhất. Khi đọc nhật lệnh ở lễ duyệt binh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nêu: “Hỡi toàn thể đồng bào, quân đội nhân dân chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ vinh quang, đảm bảo thi hành đúng hiệp định đình chiến, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh chính trị của toàn dân để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc”.