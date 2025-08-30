Chính xác

Theo Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội từ ngày 25/8 đến đầu tháng 9/1945. Tại đây, Người cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại trong tình hình mới; về thể chế và thành phần của Chính phủ mới, về tổ chức ngày Lễ Độc lập…

Tại một căn phòng ở gác 2 của ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.