1. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập ở đâu?
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Nhà cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Thượng, Bắc Từ Liêm (cũ)
Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội
Theo Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội từ ngày 25/8 đến đầu tháng 9/1945. Tại đây, Người cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại trong tình hình mới; về thể chế và thành phần của Chính phủ mới, về tổ chức ngày Lễ Độc lập…
Tại một căn phòng ở gác 2 của ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
2. Ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang là của ai?
Ông Trịnh Văn Bô - bà Hoàng Thị Minh Hồ
Ông Đỗ Đình Thiện
Ông bà Tống Minh Phương
Theo Báo Nhân Dân, ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang nguyên là của gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ - một nhà tư sản được giác ngộ cách mạng sớm và trở thành đảng viên cộng sản. Ông Bô là thành viên tích cực tham gia phong trào Việt Minh và là cơ sở bí mật của các đồng chí lãnh đạo Ðảng nước ta thời kỳ trước năm 1945. Sau này, căn nhà này được gia đình ông Trịnh Văn Bô hiến tặng cho Nhà nước.
3. Từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội ngày 23/8/1945 để chuẩn bị ra mắt quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở ngôi nhà nào?
Nhà lưu niệm Bác Hồ tại làng Vạn Phúc
Nhà cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Thượng
Khu di tích K9 - Đá Chông, Ba Vì
Theo báo Đại biểu Nhân dân, ngôi nhà của gia đình cụ bà Nguyễn Thị An tại làng Phú Thượng, Hà Nội là nơi dừng chân của Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội ngày 23/8/1945 để chuẩn bị ra mắt quốc dân đồng bào.
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị An vốn là cơ sở cách mạng, từng nuôi dưỡng và bảo vệ nhiều cán bộ cấp cao của Đảng như các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lê Đức Thọ, Hoàng Tùng, Bạch Thành Phong…
4. Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang thuộc phường nào của Hà Nội hiện nay?
Phường Hoàn Kiếm
Phường Hàng Đào
Phường Cửa Nam
Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang trước đây thuộc phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính thì ngôi nhà này thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm nào?
1979
1989
1999
Năm 1979, nhà số 48 Hàng Ngang đã được Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.
Xem thêm về:
Quốc khánh
Tuyên ngôn độc lập
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 2/9
