1. "Hôm nay sáng mồng Hai tháng Chín. Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình. Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín. Bỗng vang lên tiếng hát ân tình". Đây là những câu thơ do tác giả nào sáng tác?
Tố Hữu
Nguyễn Đình Thi
Hoàng Cầm
" Hôm nay sáng mồng Hai tháng Chín
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình
HỒ CHÍ MINH, HỒ CHÍ MINH!
Người đứng trên đài, lặng phút giây
Trông đàn con đó, vẫy hai tay
Cao cao vầng trán, ngời đôi mắt
Độc lập bây giờ mới thấy đây"
Bài thơ được in trong Sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học những năm trước đây và được đặt tiêu đề là "Sáng mồng Hai tháng Chín". Tuy nhiên, đây là một trích đoạn trong trường ca "Theo chân Bác" của nhà thơ Tố Hữu.
2. Trường ca "Theo chân Bác" được nhà thơ Tố Hữu sáng tác năm nào?
1965
1970
1975
Nhà thơ Tố Hữu (1920-2002) tên thật Nguyễn Kim Thành, sinh ở Hội An, Quảng Nam, quê gốc ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Năm 1938, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương.
Tháng 4/1939, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở nhiều nhà lao các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên.
Năm 1942, ông Tố Hữu vượt ngục, tìm về gây cơ sở và chắp nối liên lạc với tổ chức Đảng ở tỉnh Thanh Hóa.
Trong thời kỳ kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông Tố Hữu đảm nhận vai trò Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Năm 1947, ông được điều động ra Việt Bắc phụ trách công tác văn nghệ. Ông Tố Hữu tham gia Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam từ khi thành lập (1948), sau đó lần lượt giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, văn hóa: Trưởng ban Tuyên huấn, Trưởng ban Khoa giáo, Trưởng ban Thống nhất, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976), ông Tố Hữu được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng (1981-1986).
Trường ca "Theo chân Bác" được nhà thơ Tố Hữu sáng tác năm 1970 trong thời gian dưỡng bệnh tại Liên Xô (trước đây). Ông hoàn thành trường ca này vào ngày 2/1970, cũng là lúc ông khỏi bệnh. Trường ca "Theo chân Bác" dài 119 khổ, có trích thơ Bác, tổng số gần 500 câu thơ.
3. 'Súng nổ rung trời giận dữ. Người lên như nước vỡ bờ. Nước Việt Nam từ máu lửa. Rũ bùn đứng dậy sáng lòa" trích trong bài thơ Đất Nước của nhà thơ nào?
Xuân Thủy
Nguyễn Khoa Điềm
Nguyễn Đình Thi
"Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa"
Trích trong bài thơ Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.
Nhà thơ Nguyễn Đình Thi (1924-2003) tại Luang Prabang (Lào), quê gốc Hà Nội. Đất nước được nhà thơ Nguyễn Đình Thi sáng tác vào cuối năm 1948 tại chiến khu Việt Bắc, mà cụ thể là ở vùng rừng núi Tuyên Quang. Lúc đó ông đang là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam.
4. Tiến quân ca được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm nào?
1943
1944
1945
Nhạc sĩ Văn Cao, tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15/11/1923, tại Hải Phòng, trong một gia đình viên chức. Ông mất ngày 10/7/1995 tại Hà Nội.
Theo báo Nhân Dân, bài Tiến quân ca được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác những ngày mùa đông năm 1944, khi cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc đang sục sôi khí thế. Lúc này nhạc sĩ Văn Cao gặp ông Vũ Quý, là một cán bộ Việt Minh, cũng là một người vẫn theo dõi những hoạt động nghệ thuật của Văn Cao. Ông Vũ Quý hỏi như đề nghị nhạc sĩ Văn Cao thoát ly hoạt động cách mạng và giao nhiệm vụ đầu tiên cho nhạc sĩ Văn Cao là sáng tác một bài hát cho quân đội cách mạng.
Nhạc sĩ Văn Cao lúc ấy, chưa biết đến chiến khu, chỉ biết những con đường Phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ (Hà Nội) theo thói quen đi và cũng chưa gặp các chiến sĩ quân đội cách mạng trong khóa quân chính đầu tiên và không biết họ hát như thế nào... tác giả “đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ có thể hát được…”. Ông đã trăn trở, tìm kiếm những âm thanh, hình ảnh trong buổi chiều đi dọc các con phố Hà Nội… và ông đã viết được những nét nhạc đầu tiên của bài “Tiến quân ca”.
5. Hiến pháp năm nào công nhận Tiến quân ca là Quốc ca Việt Nam?
1946
1959
1980
Năm 1946, Quốc hội khóa I quyết định chọn Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao làm Quốc ca của nước Việt Nam. Trong Điều 3 của bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 đã ghi rõ “Quốc ca là bài Tiến quân ca”.
Trước đó, ngày 17/8/1945, bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên được vang lên giữa trời thu Hà Nội.
Ngày 19/8/1945, một cuộc mít tinh lớn diễn ra tại quảng trường Nhà hát lớn, dàn đồng ca Thiếu niên Tiền phong đã hát vang Tiến quân ca dưới lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới...
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước thế giới và quốc dân đồng bào bản Tuyên ngôn độc lập, Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Bài hát Tiến quân ca chính thức được cử hành trong buổi lễ thiêng liêng đó.
-
-
