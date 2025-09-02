Chính xác

Nhà thơ Tố Hữu (1920-2002) tên thật Nguyễn Kim Thành, sinh ở Hội An, Quảng Nam, quê gốc ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 1938, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương.

Tháng 4/1939, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở nhiều nhà lao các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên.

Năm 1942, ông Tố Hữu vượt ngục, tìm về gây cơ sở và chắp nối liên lạc với tổ chức Đảng ở tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời kỳ kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông Tố Hữu đảm nhận vai trò Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Năm 1947, ông được điều động ra Việt Bắc phụ trách công tác văn nghệ. Ông Tố Hữu tham gia Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam từ khi thành lập (1948), sau đó lần lượt giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, văn hóa: Trưởng ban Tuyên huấn, Trưởng ban Khoa giáo, Trưởng ban Thống nhất, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976), ông Tố Hữu được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng (1981-1986).

Trường ca "Theo chân Bác" được nhà thơ Tố Hữu sáng tác năm 1970 trong thời gian dưỡng bệnh tại Liên Xô (trước đây). Ông hoàn thành trường ca này vào ngày 2/1970, cũng là lúc ông khỏi bệnh. Trường ca "Theo chân Bác" dài 119 khổ, có trích thơ Bác, tổng số gần 500 câu thơ.