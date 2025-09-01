Chính xác

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, công bố với thế giới về một nhà nước công - nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Cách mạng lâm thời đã phân công nhiệm vụ bảo vệ buổi lễ long trọng này cho lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát và Trinh sát, nhất là công tác bảo vệ tiếp cận lãnh tụ, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, bảo vệ khu vực khán đài cũng như khu vực quần chúng nhân dân dự mít tinh.

Lúc đó, đồng chí Chu Đình Xương, Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ, được phân công trọng trách trực tiếp bảo vệ Bác Hồ trên khán đài trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ.

Trong những thước phim tư liệu còn lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, đồng chí Chu Đình Xương đứng cạnh che ô cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài.

Ông là một cựu tù cộng sản từng bị giặc Pháp bắt giam tại nhiều nhà tù. Tháng 3/1945, ông cùng một số tù chính trị trốn khỏi nhà tù Sơn La, về Hà Nội và tiếp tục hoạt động cách mạng.

Cách mạng Tháng 8 thành công, ông được Đảng cử làm Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ và sau đó là Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ.