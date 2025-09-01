1. Ai là người trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài ngày 2/9/1945?
-
Hoàng Văn Thái
0%
- Vương Thừa Vũ0%
- Chu Đình Xương0%
- Đàm Quang Trung0%Chính xác
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, công bố với thế giới về một nhà nước công - nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Cách mạng lâm thời đã phân công nhiệm vụ bảo vệ buổi lễ long trọng này cho lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát và Trinh sát, nhất là công tác bảo vệ tiếp cận lãnh tụ, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, bảo vệ khu vực khán đài cũng như khu vực quần chúng nhân dân dự mít tinh.
Lúc đó, đồng chí Chu Đình Xương, Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ, được phân công trọng trách trực tiếp bảo vệ Bác Hồ trên khán đài trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ.
Trong những thước phim tư liệu còn lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, đồng chí Chu Đình Xương đứng cạnh che ô cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài.
Ông là một cựu tù cộng sản từng bị giặc Pháp bắt giam tại nhiều nhà tù. Tháng 3/1945, ông cùng một số tù chính trị trốn khỏi nhà tù Sơn La, về Hà Nội và tiếp tục hoạt động cách mạng.
Cách mạng Tháng 8 thành công, ông được Đảng cử làm Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ và sau đó là Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ.
2. Người kéo cờ trong Lễ Độc lập là ai?
-
Trần Thị Lý và Đàm Thị Loan
0%
- Đàm Thị Loan và Dương Thị Thoa0%
- Dương Thị Thoa và Nguyễn Thị Ngọc Toản0%
- Nguyễn Thị Ngọc Toản và Trần Thị Lý0%Chính xác
Người vinh dự kéo lá cờ Tổ quốc trong lễ Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình tháng 9/1945 là hai thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi Đàm Thị Loan và Dương Thị Thoa.
Giáo sư Dương Thị Thoa hay Lê Thi (1926-2020) có bố là cố giáo sư Dương Quảng Hàm, một trí thức nổi tiếng từng dạy học tại Trường Bưởi. Năm 1945, bà tham gia mặt trận Việt Minh, hoạt động bí mật trong Đoàn Phụ nữ Cứu quốc.
Cùng bước lên kéo cờ với giáo sư Dương Thị Thoa là bà Đàm Thị Loan, một phụ nữ dân tộc Tày. Cuộc đời quân ngũ của bà gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Bà được thăng hàm Trung tá năm 1977.
Sau lễ, mỗi người trở lại đơn vị của mình nên mất liên lạc. Phải đến 44 năm sau khi có dịp gặp gỡ tại buổi họp của Trung đoàn Thủ đô tại Viện Bảo tàng Quân đội Việt Nam, bà Thoa mới biết người kia tên thật là Đàm Thị Loan, phu nhân của cố Đại tướng Hoàng Văn Thái.
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc trang phục gì trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập?
-
Áo khoác dài Ba-đờ-xuy
0%
- Bộ quần áo nâu0%
- Bộ quần áo kaki0%
- Quân phục màu xanh0%Chính xác
Từ ngày 25/8/1945, sau khi về nhà 48 Hàng Ngang, do bận nhiều việc nên Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời chưa kịp nghĩ đến chuyện trang phục cho lễ Tuyên ngôn Độc lập. Đến 27/8, theo gợi ý của bà Minh Hồ - vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, nhà may Phúc Hưng ở phố Hàng Trống được mời tới may quần áo.
Khi đó, mọi người chủ yếu may những bộ quần áo kiểu tây, riêng Bác thấy mình không hợp với bộ trang phục như vậy. Bà Minh Hồ bèn nói sẽ chọn loại vải đẹp rồi nghĩ cách may bộ trang phục phù hợp cho Bác. Người nói: “Tôi mặc đơn giản quen rồi. Đừng may bằng len dạ đắt tiền, cốt tươm tất giản dị. Không cần cà vạt, cổ cồn là tốt nhất”.
Ông Phúc Hưng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tôi đã mường tượng ra bộ trang phục đó rồi”. Ít ngày sau, bộ quần áo được may bằng vải ka ki hoàn thành. Chiếc áo được may bốn túi, có thể cài khuy kín cổ khi có việc quan trọng, lúc thường nhật thì mở khuy áo cho thoải mái, đi giày hoặc dép đều hợp với trang phục. Bộ quần áo vừa toát lên vẻ trang trọng, nhưng không làm giảm đi sự gần gũi với người dân. Sau khi thử, Bác nói: “Bộ quần áo này hợp với mình”.
Chiếc áo kaki ấy sau đó đã được Bác mặc trong ngày lịch sử 2/9/1945.
4. Thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập là khi nào?
-
8h ngày 2/9/1945
0%
- 9h ngày 2/9/19450%
- 12h ngày 2/9/19450%
- 14h ngày 2/9/19450%Chính xác
Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, bổ sung, hoàn chỉnh sau nhiều lần các thành viên Chính phủ cùng trao đổi, góp ý.
Vào lúc 14h ngày 2/9/1945, trong cuộc mít tinh tại vườn hoa Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, trên lễ đài trang nghiêm, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Bản Tuyên ngôn Độc lập có 1.120 chữ, được sắp xếp trong 49 câu. Đây là một văn kiện lịch sử, chặt chẽ, sắc bén chứa đựng những nội dung cốt lõi, có cơ sở pháp lý vững chắc, không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước thế giới mà còn mở ra một thời kỳ mới của dân tộc ta.
5. Trưởng ban tổ chức Lễ Tuyên ngôn Độc lập là ai?
-
Võ Nguyên Giáp
0%
- Nguyễn Hữu Đang0%
- Trần Huy Liệu0%
- Nguyễn Lương Bằng0%Chính xác
Ngày 2/9/1945 là một ngày lễ trọng đại của dân tộc, nhưng ít ai biết buổi lễ ấy chỉ được chuẩn bị trong vỏn vẹn 4 ngày. Ngày 28/8/1945, tại Bắc Bộ phủ, Chính phủ lâm thời quyết định tổ chức lễ ra mắt quốc dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao cho ông Nguyễn Hữu Đang (1913-2007) làm Trưởng ban Tổ chức.
Ông Nguyễn Hữu Đang kể lại trong hồi ký như sau: “Cụ hỏi tôi với giọng Nghệ pha, rất giống giọng cụ Phan Bội Châu mà có lần tôi đã được nghe:
- Chính phủ lâm thời quyết định làm lễ ra mắt quốc dân đồng bào vào ngày 2/9. Chú có đảm đương được việc tổ chức buổi lễ không?
Tôi tính rất nhanh trong đầu: Tháng 8 có 31 ngày, như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi... Tôi suy nghĩ cân nhắc trong từng phút. Hình dung ra tất cả những khó khăn như núi mà tôi phải vượt qua... để tổ chức được một ngày đại lễ như vậy, trong khi mình chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi nói với Cụ Hồ:
- Thưa Cụ, việc Cụ giao là quá khó vì gấp quá rồi.
Cụ Hồ nói ngay: Có khó thì mới giao cho chú chứ!".
Ông Nguyễn Hữu Đang nhận nhiệm vụ và hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trọng trách. Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho ông quyền được huy động tất cả những gì cần thiết cho buổi lễ, về người cũng như về của...
-
Xem thêm về:
-
Ngày 2/9
-
trắc nghiệm lịch sử
-
lịch sử Việt Nam
Tin nổi bật
- Nguyễn Hữu Đang
- 9h ngày 2/9/1945
- Bộ quần áo nâu
- Đàm Thị Loan và Dương Thị Thoa
- Vương Thừa Vũ