Lễ khai mạc diễn ra tại sân Rồng - Chính điện Lam Kinh với nghi thức rước kiệu Đức Vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ đền thờ về điện chính, tái hiện nghi thức cung đình cổ xưa, thể hiện lòng tri ân các bậc tiền nhân và công đức người khai quốc triều Lê.

Nghi thức rước kiệu ở Lễ hội Lam Kinh.

Chương trình nghệ thuật "Hào khí Lam Sơn - Tỏa sáng trường tồn".

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh trống khai mạc.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc.

Nghi thức lễ tế.

Các đại biểu dâng hương.

Ngay sau nghi thức rước kiệu, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đọc diễn văn phát biểu, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và giá trị văn hóa sâu sắc của Lam Kinh - vùng đất gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn và sự nghiệp dựng nước của nhà Lê.

Phần hội được dàn dựng công phu với chương trình nghệ thuật chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Tỏa sáng trường tồn” gồm 3 chương: “Hào khí Lam Sơn - Anh hùng tụ nghĩa”, “Bình Định Vương đăng quang Hoàng đế”, “Tiếp bước cha ông - Thanh Hóa trên đường đổi mới và phát triển”.

Sau phần hội, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia chiêm ngưỡng không gian di sản, các nghi lễ dâng hương tại đền, miếu, lăng mộ vua Lê và các khai quốc công thần.

Lễ hội Lam Kinh không chỉ là dịp tưởng nhớ, tôn vinh anh hùng dân tộc Lê Lợi và các vị vua nhà Lê mà còn là cơ hội quảng bá giá trị di sản, thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa - kinh tế địa phương.

Ảnh: CTV