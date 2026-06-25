Ngày 25/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình.

Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức cho biết, lễ hội nhằm tiếp tục khẳng định giá trị của hòa bình, tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị và lan tỏa thông điệp hòa bình tới nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Theo ông Hoàng Xuân Tân, đây cũng là dịp để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc văn hóa và giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, thu hút đầu tư của địa phương.

Ban tổ chức tại họp báo. Ảnh: Phạm Sỹ

Lễ hội diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12/2026 với nhiều hoạt động. Điểm nhấn là chương trình khai mạc diễn ra tối 4/7/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 với sân khấu thực cảnh kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối hai bờ Bắc - Nam qua cầu Hiền Lương lịch sử.

Đánh giá cao nỗ lực của Quảng Trị trong việc tổ chức lễ hội quy mô quốc gia và quốc tế, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng chuỗi hoạt động phong phú của lễ hội sẽ góp phần tôn vinh giá trị hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giao lưu, hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật, hiệu quả truyền thông, từng bước xây dựng thương hiệu Lễ hội Vì hòa bình trở thành sự kiện văn hóa có sức lan tỏa trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, chủ đề Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình gửi đi thông điệp sâu sắc về việc biến ký ức lịch sử thành nền tảng để nuôi dưỡng hòa bình, thúc đẩy lòng bao dung và hướng tới tương lai phát triển bền vững. Lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là đóng góp thiết thực của Việt Nam vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một thế giới hòa bình.

Theo BTC, có nhiều hoạt động nổi bật như chương trình Thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào tối 26/7 tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, kết hợp lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn.

Những tháng cuối năm, Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế vào tháng 11 với sự tham gia của các đội khinh khí cầu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; Concert Quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 12 kết nối cộng đồng thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Trước đó, đêm nhạc Trịnh Công Sơn chủ đề Huyền thoại mẹ sẽ tổ chức ngày 20/6 tại Quảng trường Bảo Ninh (Đồng Hới). Ngoài ra, còn có nhiều sự kiện đồng hành như triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng...