UBND TPHCM vừa công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Yến sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 14/12 tới.

Với tên gọi chính thức “Yến Festival - HCMC 2025”, lễ hội tôn vinh đặc sản, đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng thương hiệu yến sào chất lượng cao của thành phố, hướng đến mục tiêu trở thành sự kiện thường niên mang tầm vóc quốc tế.

Lễ khai mạc cùng không gian triển lãm và trải nghiệm thực tế ngành yến sẽ diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, khách tham quan có thể đắm mình vào các mô hình mô phỏng độc đáo, phục vụ nhu cầu trải nghiệm hang yến sống động với chim yến, tổ yến đã và đang hình thành. Ngoài ra, còn có khu vực mô phỏng nhà yến hiện đại, tái hiện môi trường sinh sống tự nhiên của loài chim yến bằng hệ thống âm thanh và ánh sáng thực tế.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: TK

Khu vực Thương xá Tax (cũ) sẽ là nơi tập trung gian hàng thương mại yến, khu trình diễn và giới thiệu ẩm thực. Tại đây, dự kiến có từ 50 đến 70 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị tham gia lễ hội, kết hợp chương trình khuyến mại, tặng voucher mua sắm và khu vực dùng thử sản phẩm miễn phí (Tasting Zone), nhằm giới thiệu và kích thích mua sắm các sản phẩm từ yến sào Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, lễ hội còn bao gồm một chuỗi các sự kiện đa dạng, hấp dẫn, kết hợp giữa xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và tôn vinh ẩm thực, văn hóa.

Có thể điểm qua một số hoạt động hấp dẫn, xuyên suốt như trình diễn ẩm thực “Tinh hoa thiên nhiên trong từng món ăn”, nơi các đầu bếp nổi tiếng trổ tài chế biến món ăn từ yến theo phong cách “Fusion” hiện đại hoặc giữ trọn nét truyền thống.

Hoặc các hội thảo và tọa đàm chuyên đề “Giải pháp sản xuất sản phẩm từ tổ yến đạt tiêu chuẩn quốc tế” và “Đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm từ yến qua sàn thương mại điện tử”, nhằm thúc đẩy hợp tác, nâng cao chất lượng và mở rộng kênh phân phối trực tuyến.

Ảnh minh họa

Trước đó, để “làm nóng” không khí trước thềm sự kiện chính, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đã tổ chức 2 cuộc thi nhằm khuyến khích sáng tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Cuộc thi “Sáng tạo Bao bì và Thương hiệu Yến” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện mẫu mã, nâng cao tính nhận diện thương hiệu, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế; cuộc thi “Ẩm thực Yến Việt - Tinh hoa thiên nhiên” giới thiệu giá trị dinh dưỡng và khuyến khích sáng tạo các món ăn từ yến, tạo cơ hội giao lưu, phát triển nghề ẩm thực.

Ngoài ra, nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh và phát huy giá trị văn hóa sinh thái vùng yến Cần Giờ, thành phố sẽ tổ chức Giải chạy “Yến Việt - Vững bước vì sức khỏe vàng” tại xã Cần Giờ.

Yến Festival - HCMC 2025 không chỉ là nơi tôn vinh sản phẩm đặc trưng của thành phố, mà còn là cơ hội lớn để kết nối, mở rộng thị trường quốc tế và thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch.