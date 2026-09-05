Sáng 5/9, cùng học sinh cả nước bước vào năm học 2026-2027, cô và trò điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng cũng háo hức dự lễ khai giảng.

Nằm giữa những dãy núi trùng điệp, điểm trường nhỏ trở nên rực rỡ hơn trong ngày đầu năm học với cờ đỏ sao vàng, bóng bay và tiếng nói cười của trẻ nhỏ.

Từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con đến trường. Một em nhỏ được người thân dìu lên những bậc thang dẫn vào điểm trường giữa khung cảnh núi rừng.

Cô giáo Trà Thị Thu nắm tay, đưa nhóm học sinh vào sân trường chuẩn bị dự lễ khai giảng. Nhiều em mặc đồng phục, trên tay cầm cờ Tổ quốc.

Cô Thu đã có nhiều năm gắn bó với học sinh Tắk Pổ. Cách đây 7 năm, hình ảnh cô mặc áo dài, nắm tay học trò trên đồi cỏ trong ngày khai giảng từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo cô Thu, so với thời điểm đó, điều kiện học tập của học sinh đã thay đổi đáng kể. Đường lên điểm trường nay được bê tông hóa, việc đi lại thuận lợi hơn, cơ sở vật chất cũng từng bước được cải thiện.

Trước giờ vào lễ, cô Thu cúi xuống hướng dẫn một học sinh chỉnh lại lá cờ. Với nhiều em nhỏ, ngày khai giảng cũng là lúc làm quen trở lại với nề nếp trường lớp sau kỳ nghỉ.

Với cô, niềm vui sau nhiều năm gắn bó với Tắk Pổ không chỉ là nhìn thấy điểm trường khang trang hơn, mà còn là chứng kiến học sinh ngày càng mạnh dạn, biết thêm con chữ và từng bước trưởng thành qua mỗi năm học.

Cô mong các em duy trì việc đến lớp, chăm chỉ học tập và có thêm cơ hội lựa chọn tương lai cho mình. Những con đường dẫn lên Tắk Pổ đã bớt gian nan, và điều các giáo viên mong mỏi là con đường phía trước của học trò nơi đây cũng ngày một rộng mở.

Trong sân trường, cô giáo ân cần trò chuyện, hướng dẫn một em nhỏ trước khi buổi lễ bắt đầu.

Buổi lễ bắt đầu lúc 6h45 trên khoảng sân nhỏ trước dãy phòng học. Học sinh ngồi trên những chiếc ghế nhựa, sau lưng và phụ huynh, còn phía xa là các dãy núi trùng điệp bao quanh điểm trường.

Khi nghi thức chào cờ bắt đầu, những cánh tay nhỏ đồng loạt đưa lên. Có em còn bỡ ngỡ nhưng vẫn chăm chú làm theo hướng dẫn của cô giáo.

Tiếng trống khai trường vang lên giữa núi rừng, đánh dấu năm học 2026-2027 bắt đầu tại điểm trường Tắk Pổ.

Buổi lễ cũng có những khoảnh khắc hồn nhiên của trẻ nhỏ. Một học sinh vẫn còn ngái ngủ khi chương trình khai giảng đang diễn ra.

Một số học sinh cầm cờ Tổ quốc, nở nụ cười trước ống kính. Những biểu cảm tự nhiên khiến buổi khai giảng ở điểm trường vùng cao thêm gần gũi.

Nhiều phụ huynh có mặt từ sớm, đứng phía sau khu vực học sinh để theo dõi buổi lễ. Có người đưa cả con nhỏ đến trường cùng các anh chị.

Năm học 2026-2027, điểm trường Tắk Pổ có 38 học sinh, gồm 21 trẻ mầm non và 17 học sinh tiểu học. Ba giáo viên trực tiếp phụ trách việc dạy và chăm sóc các em.

Sau lễ khai giảng, 3 cô giáo đưa học sinh ra khoảng cỏ phía trước điểm trường. Những đứa trẻ tay cầm cờ, chạy tung tăng giữa màu xanh của núi rừng.

Khung cảnh ấy gợi lại hình ảnh cô Thu nắm tay học trò trên đồi cỏ trong lễ khai giảng cách đây 7 năm. Khác với thời điểm ấy, đường đến trường và điều kiện học tập của trẻ em Tắk Pổ nay đã thuận lợi hơn.