Phụ huynh trên đảo Trường Sa đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Ảnh: X.N

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm trường ở Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, các cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và phụ huynh cùng chung tay dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên, lớp học.

Hình ảnh cờ Tổ quốc và băng rôn rực rỡ tạo nên một ngày hội đặc biệt. Học sinh trong bộ quần áo mới háo hức mang sách vở đến trường, tham dự lễ khai giảng trang trọng với các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghe đọc thư nhân dịp năm học mới.

Nhân dịp này, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo cũng đến thăm hỏi, tặng quà động viên các thầy cô giáo và học sinh.

Những hình ảnh trong ngày khai giảng tại Đặc khu Trường Sa. Ảnh: X.N

Tại đảo Song Tử Tây, Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Chính trị viên đảo cho biết, chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm và tình cảm của người lính nơi đảo xa. Vì thế, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và các lực lượng để tạo môi trường học tập thuận lợi, giúp các cháu phát triển tốt.

Cán bộ, chiến sĩ, phụ huynh trên đảo Trường Sa hân hoan đưa các em học sinh đến trường. Ảnh: X.N

Tương tự, không khí khai giảng tại đảo Đá Tây diễn ra hết sức sôi nổi. Trong lễ khai giảng, cán bộ, chiến sĩ trao quà động viên giáo viên và học sinh, tạo niềm vui và động lực cho năm học mới.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (phụ huynh ở đảo Đá Tây) chia sẻ, chúng tôi luôn mong muốn các cháu có điều kiện học tập tốt, được thầy cô tận tình dạy dỗ. Nhìn các con vui vẻ đến trường trong ngày khai giảng, gia đình rất phấn khởi.

Tặng quà cho giáo viên tại Trường Tiểu học Đá Tây. Ảnh: X.N

Tại đảo Trường Sa, lễ khai giảng diễn ra ấm áp, rộn rã tiếng hát với các tiết mục văn nghệ giao lưu và những phần quà thiết thực từ lính đảo. Em Nguyễn Phạm Ngọc Trinh (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trường Sa) bày tỏ niềm tự hào khi được học tập trên đảo. "Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết với các bạn và nghe lời thầy cô, bố mẹ. Em rất tự hào khi được học tập trên đảo Trường Sa", nữ sinh nói.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng tại đảo Trường Sa. Ảnh: X.N

Còn ở đảo Sinh Tồn, dẫu thời tiết khắc nghiệt và xa đất liền, đội ngũ giáo viên vẫn bước vào năm học mới với quyết tâm cao độ, chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng giáo án và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Chia sẻ về công tác "gieo chữ" nơi đầu sóng, thầy Phan Quang Tuấn (Trường Tiểu học Sinh Tồn) bộc bạch: Dù mang những đặc thù khó khăn riêng, nhưng sự quan tâm từ quân và dân trên đảo chính là động lực to lớn nhất để các giáo viên không ngừng nỗ lực. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: Dốc lòng vì học sinh, để "mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui".

Quang cảnh buổi khai giảng tại Trường Tiểu học Đá Tây. Ảnh: X.N

Năm học 2026-2027, các trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống yêu nước và tình yêu biển, đảo cho học sinh; đồng thời phát huy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng trên đảo.