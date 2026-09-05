Ngay từ sớm, 3 học sinh được người thân mặc cho những bộ đồng phục học sinh mới để các cán bộ, lãnh đạo địa phương tới đón đi dự lễ khai giảng năm học mới.

Sớm 5/9, thầy giáo Trần Văn Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân đã cùng xuống tận nhà đón học trò. Năm học này, thầy Luyện tình nguyện nhận nhiệm vụ sang điểm trường đảo Trần.

Năm học 2026-2027, điểm trường này có 3 học sinh thuộc lớp 1, lớp 2 và lớp 5. Cả 3 lứa tuổi với chương trình học khác nhau nhưng cùng chung một mái trường giữa biển khơi.

Thầy giáo Trần Văn Luyện cùng 3 học trò của mình. Ảnh: T.B

Trong ngày đầu năm học, các em háo hức đến trường, ríu rít trò chuyện, cùng thầy giáo chuẩn bị cho lễ khai giảng. Lễ khai giảng trên đảo Trần tuy giản dị nhưng vẫn đầy đủ và trang trọng. Tại nơi khai giảng trong gió biển, cờ hoa rực rỡ, 3 học sinh trong những bộ quần áo mới háo hức dự lễ.

Ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô trò chuyện cùng 3 học sinh lớp học đặc biệt trên đảo Trần trong ngày khai trường. Ảnh: T.B

Chung vui với thầy và trò, ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô đã tặng hoa chúc mừng nhà trường. Các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang đang công tác trên đảo Trần cũng có mặt, trao những phần quà động viên các em bước vào năm học mới.

Thầy Trần Văn Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân chia sẻ: “Việc dạy lớp ghép có những đặc thù riêng, nhưng với tôi, dù chỉ một học sinh thì vẫn là một lớp học, một tương lai cần được quan tâm và vun đắp. Tôi mong muốn truyền đạt kiến thức, giúp các em có thêm hành trang để tự tin bước vào tương lai, để khoảng cách giữa đảo và đất liền không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập”.

Hình ảnh buổi lễ khai giảng trên đảo Trần. Ảnh" T.B

“Chúng tôi vui lắm, đảo Trần rất xa xôi, trường chỉ có 3 học sinh nhưng lễ khai giảng vẫn được quan tâm, chuẩn bị rất chu đáo. Tôi cảm ơn thầy đã bám lớp, bám trường để chúng tôi yên tâm gửi gắm con trẻ đến trường, để bố mẹ yên tâm bám biển, bám đảo", chị Hoàng Thị Quang, mẹ em Vũ Khánh Ngọc, học sinh lớp 2 xúc động.

Từ sáng sớm, phụ huynh của học sinh đã mặc cho con em mình những bộ đồng phục mới để tới trường. Ảnh: T.B

Thầy Luyện cùng 3 học trò của mình trong ngày khai giảng. Ảnh: T.B

Thầy Phạm Đức Nguyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Thanh Lân đánh trống khai giảng năm học mới tại điểm trường liên cấp đảo Trần. Ảnh: T.B