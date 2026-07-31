Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Lệ Quyên nói MV Giá như anh là em sắp phát hành không chỉ là sản phẩm tâm huyết mà còn ghi lại kỷ niệm đáng nhớ trong tình bạn giữa chị và vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển.

Lúc quay MV, chị chỉ có vỏn vẹn 5 ngày trước chuyến đi Mỹ. Trong tình thế gấp gáp, Lệ Quyên gọi điện "cầu cứu" bạn là Khánh Thi - Phan Hiển, không ngờ quỹ thời gian của vợ chồng kiện tướng dancesport còn eo hẹp hơn khi phải bay sang châu Âu tập huấn và thi đấu vào sáng hôm sau.

Vũ đạo của vợ chồng kiện tướng dancesport. Ảnh: NVCC

"Tôi vẫn nhớ hôm đó khoảng 21h, chỉ còn khoảng 3-4 tiếng nữa là phải xách hành lý đi thi đấu nhưng vì rất yêu bạn nên hai vợ chồng vẫn có mặt. Dù chỉ là một phần nhỏ, chúng tôi vẫn muốn góp sức cùng Lệ Quyên", Khánh Thi cho hay.

Đến phim trường, vợ chồng Khánh Thi bất ngờ khi Lệ Quyên đề nghị họ nhảy trên sàn đầy nước. Do phải nhảy chân trần trên bề mặt trơn trượt, hai người phải điều chỉnh nhiều phần vũ đạo so với kế hoạch ban đầu.

Theo Khánh Thi, MV là loại hình sản phẩm có câu chuyện, đòi hỏi bài nhảy sâu sắc, cô đọng, khác một tiết mục thông thường trên sân khấu.

Ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: NVCC

Chị nói: "Trên sân khấu, tôi có thể diễn trải dài 5 phút, chạy ra chạy vào với nhiều tuyến động tác. Nhưng với MV, mỗi khung hình chỉ có vài giây xuất hiện. Vì vậy, mỗi động tác phải thật rõ ràng như đang kể một câu chuyện để khán giả hiểu ngay. Và cái khó là chúng tôi phải làm tất cả điều đó chỉ trong vài giờ".

Nhờ tài năng và kinh nghiệm dày dạn, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển hoàn thành lời hứa với Lệ Quyên khá suôn sẻ. Lúc ghi hình, Phan Hiển hay trêu vợ, Khánh Thi không ngại còn đáp lại bằng vẻ nhõng nhẽo khiến ê-kíp bật cười.

Lệ Quyên và Khánh Thi quen biết nhau hồi còn ở Hà Nội. Lúc đó, cả hai đều vào nghề không lâu, vẫn vô tư và đầy khát khao với nghệ thuật. Theo thời gian, cả Lệ Quyên và Khánh Thi đều dần đạt được thành tựu, có vị trí vững chắc trong nghề. Dù theo đuổi bộ môn khác nhau và bận rộn với cuộc sống riêng, họ vẫn quý mến, trân trọng nhau.

Trích đoạn ca khúc "Giá như anh là em" của Lệ Quyên

Nhìn vợ chồng bạn đắm mình dưới nước và mưa nhân tạo, Lệ Quyên xúc động, thấy thương và biết ơn. Sau buổi ghi hinh, chị càng thêm yêu mến và hiểu cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển, mong sẽ tiếp tục vun đắp tình bạn đẹp này về sau.

MV Giá như anh là em đánh dấu sự trở lại của Lệ Quyên sau hơn 1 năm kể từ Khúc tình xưa 6. Ca khúc do Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm hòa âm phối khí, Lê Quang sản xuất âm nhạc.

MV quay toàn bộ dưới nước, theo Lệ Quyên là diễn tả "một nỗi buồn rất đẹp", sẽ phát hành hôm 8/8 tới.