Ca sĩ Lệ Quyên cho hay vừa nắm được tranh cãi về từ vụ việc trên mạng xã hội Threads hôm 10/1.

Cô nhấn mạnh bộ phận người dùng mạng chuyên công kích, gièm pha, chế giễu và xúc phạm mình không thể gọi chung là "khán giả".

Không chỉ vậy, Lệ Quyên và gia đình còn bị nhóm này bịa đặt nhiều tin giả, ảnh hưởng đến danh dự. Bạn trai cô - MC Lâm Bảo Châu cũng thường bị vu khống một cách ác ý.

"Sao không ai phân tích và xử lý giúp cho tôi?", ca sĩ bức xúc.

Lệ Quyên chịu nhiều ảnh hưởng tinh thần về việc này: "Nhiều lúc, tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó?".

Ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: FBNV

Theo nữ ca sĩ, tấn công bằng ngôn từ là "vũ khí đáng sợ nhất". Lệ Quyên vẫn khăng khăng "thi thoảng có tự vệ vài câu khi cần, vẫn chỉ trong tầm kiểm soát", ngoài ra không còn biện pháp nào để xử lý nhóm người dùng mạng này.

Cô tin rằng việc vẫn được nhóm khán giả trung thành ủng hộ cho thấy mình không sai, lệch chuẩn.

"Tôi luôn biết mình là nghệ sĩ, luôn hiểu và chịu đựng mặt trái của nghề nghiệp. Nhưng tôi là con người", ca sĩ kết luận.

Hai ngày nay, mạng xã hội Threads xôn xao chuyện ca sĩ Lệ Quyên mắng chửi người hâm mộ.

Cụ thể, khi Lệ Quyên đăng video tạo dáng với trang phục của dân tộc thiểu số trên Threads, một tài khoản bình luận: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Không ở thời đỉnh cao mà (thần thái) vẫn rất cuốn nha).

Loạt bình luận gây sốc của Lệ Quyên. Ảnh: Chụp màn hình

Lệ Quyên đáp trả bình luận nói trên bằng từ ngữ nặng nề để miệt thị, hạ thấp nguồn gốc, xuất thân và gia đình.

Khi fan này chia sẻ lại sự việc cùng chú thích: "Help, I'm crying" (tạm dịch: Trời ơi, tôi đang khóc), nữ ca sĩ tiếp tục để lại 2 bình luận thóa mạ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tài khoản nói trên thường đăng bài bày tỏ sự hâm mộ với cách ứng xử của ca sĩ Lệ Quyên.

Các bình luận của Lệ Quyên gây sốc người dùng Threads, nhận nhiều chỉ trích.

Khoảng 2 năm nay, việc ca sĩ Lệ Quyên đáp trả các bình luận trái chiều luôn là đề tài được dư luận bàn tán. Các bình luận mắng anti-fan của cô trên Facebook, Instagram và TikTok thường gây ra một số tranh cãi nhỏ.

Từ thời điểm gia nhập Threads, cô gây chú ý khi tần suất mắng chửi tăng vọt; cách đối đáp có xu hướng tiêu cực, nặng nề và thô tục tăng dần theo thời gian.

Mi Lê