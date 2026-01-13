Sau khi loạt bình luận thô tục trên Threads lan tỏa, ca sĩ Lệ Quyên đăng đàn phản hồi. Ba luận điểm trung tâm nữ ca sĩ đề cập gồm:

Thứ nhất, cô và gia đình chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do tin giả đồng thời việc chửi rủa trên mạng xã hội là cách bản thân "thi thoảng tự vệ vài câu trong tầm kiểm soát" khi bị anti-fan công kích.

Thứ hai, cô cho rằng việc truyền thông, các chuyên gia và luật sư đánh giá hành vi của mình mà bỏ qua các anti-fan là tiếp tay cho cái ác.

Cuối cùng, cô tự thấy mình không lệch chuẩn vì vẫn được nhóm khán giả trung thành yêu thương, ủng hộ.

Lệ Quyên có đang ngụy biện?

Trong bài đăng dài, ca sĩ Lệ Quyên đánh đồng 2 hiện tượng tưởng như cùng hình thức nhưng khác bản chất.

Cần phân biệt việc Lệ Quyên sa đà vào văng tục, chửi rủa các bình luận vu vơ trên mạng xã hội với chuyện cô và gia đình chịu thiệt hại từ tin giả.

Đối với tin giả, đây là vấn nạn toàn cầu, không chỉ Lệ Quyên mà tất cả nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đều có thể trở thành đối tượng của tin đồn thất thiệt.

Loạt bình luận thô tục của ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: Chụp màn hình

Báo chí, truyền thông luôn cho thấy trách nhiệm trong việc hỗ trợ họ đính chính tin giả, lan truyền sự thật đến công chúng. Đơn cử, tin đồn Lệ Quyên bị bạn trai kém tuổi lừa hết tài sản từng được nhiều tờ báo, trang tin đưa tin xác minh, làm rõ.

Ngoài ra, Lệ Quyên có thể nhờ cơ quan chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khủng hoảng truyền thông của Lệ Quyên lần này lại xuất phát từ việc cô chửi rủa anti-fan với tần suất dày đặc, độ thô tục cao và gay gắt quá mức cần thiết trên mạng xã hội Threads.

Đối với các bình luận khen chê phổ thông mà bất cứ nghệ sĩ Việt Nam hay quốc tế nào cũng có thể gặp phải, Lệ Quyên có xu hướng chọn cách đáp trả nặng nề nhất có thể.

Chẳng hạn, vì từ "flop" trong câu "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Không ở thời đỉnh cao mà (thần thái) vẫn rất cuốn nha), nữ ca sĩ mắng người bình luận là "nghiệt chủng", sau đó tiếp tục vào trang cá nhân của họ để buông lời thóa mạ.

Từ sự việc trên, nhiều người dùng Threads bắt đầu chú ý và tổng hợp các bình luận thô tục của Lệ Quyên.

Họ chỉ ra rằng điểm chung của các bình luận là ngôn từ cay nghiệt, chợ búa; hạ thấp danh dự, địa vị xã hội và xuất thân gốc gác của người khác để đề cao bản thân.

Cách đáp trả này hoàn toàn không phải "thi thoảng tự vệ vài câu khi cần và vẫn chỉ trong tầm kiểm soát" như cô mô tả; càng không nhẹ nhàng, từ tốn và văn minh như các ảnh chụp màn hình bình luận mà nữ ca sĩ đăng tải.

Ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: FBNV

Là sao hạng A với sức ảnh hưởng lớn, việc Lệ Quyên cư thiếu văn hóa một cách công nhiên lẫn công khai trên mạng xã hội trong thời gian dài sẽ tác động xấu đến quy chuẩn đạo đức xã hội từ giới nghệ sĩ, người nổi tiếng đến cộng đồng người dùng mạng, nhất là thế hệ trẻ.

Lệ Quyên không phải nghệ sĩ đầu tiên gây tranh cãi vì đáp trả anti-fan. Tuy nhiên, so với ca sĩ Duy Mạnh từng bị phạt vì phát ngôn tục tĩu, Đàm Vĩnh Hưng bị cơ quan quản lý nhắc nhở chấn chỉnh hành vi hay các nghệ sĩ nổi tiếng về đáp trả anti-fan một cách sâu cay, cá tính như Noo Phước Thịnh..., giọng ca Giấc mơ có thật hoàn toàn vượt trội đồng nghiệp về tần suất đáp trả, mức độ tự vệ lẫn độ thô tục và cay nghiệt của ngôn từ.

Đây là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của khái niệm lệch chuẩn văn hóa.

"Nghệ sĩ cũng là người"

Chiều ngược lại, qua vụ việc này, ca sĩ Lệ Quyên cũng nhận nhiều lời động viên, an ủi vì "nghệ sĩ cũng là người, biết đau khi bị công kích".

Một số ý kiến bênh vực rằng không thể bắt Lệ Quyên chịu đựng những công kích mạng chỉ vì cô là nghệ sĩ.

Về khía cạnh này, nhà báo Vũ Mạnh Cường cho rằng bất kỳ ai cũng có quyền tự vệ nhưng tránh nhầm lẫn giữa tự vệ và hành xử mất kiểm soát.

Khi chịu đựng bạo lực mạng từ bình luận ác ý và tin đồn thất thiệt, một số nghệ sĩ chọn cách phản kháng bản năng nhất. Song họ quên mất mỗi hành vi của mình luôn có hàng triệu cặp mắt đang theo dõi.

"Ranh giới giữa cá tính, thẳng thắn và cách hành xử thiếu văn hóa vốn dĩ rất mong manh. Trong cơn nóng giận, nhiều người chọn cách đáp trả bằng đúng thứ ngôn ngữ mà họ đang phải chịu đựng. Nhưng đừng dùng bùn bẩn để ném lại người khác, vì tay bạn sẽ bẩn trước khi mục tiêu bị trúng", ông nêu quan điểm.

Ca sĩ Duy Mạnh thay đổi tích cực sau khi được cơ quan quản lý nhắc nhở chấn chỉnh hành vi trên mạng xã hội. Ảnh: Tư liệu

Cũng theo ông, việc nghệ sĩ dùng những từ ngữ chợ búa để đối đầu với anti-fan đã vô tình tự kéo mình xuống ngang hàng với nhóm người họ đang chỉ trích.

"Nghệ sĩ có quyền nổi giận nhưng không có quyền đánh mất tư cách. Bởi tấm vé bước chân vào lòng công chúng vốn được mua bằng sự ngưỡng mộ về tài năng lẫn nhân cách chứ không phải bằng những tiếng chửi thề trên livestream", nhà báo Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Ông tin rằng "sự im lặng đôi khi là tiếng vang lớn nhất, một lá đơn khởi kiện đúng luật sẽ có sức nặng hơn ngàn câu chửi bới".

"Suy cho cùng, thẳng tính là cá tính nhưng văn minh là lựa chọn. Chúng ta không thể ngăn người khác ghét mình nhưng hoàn toàn có thể chọn cách đối diện với nó sao cho xứng đáng với hai chữ 'nghệ sĩ'. Mong rằng mỗi khi định nhấn nút 'enter' trong cơn giận, hãy dừng lại vài giây để kịp nhớ lại rằng hào quang rực rỡ không nên đi cùng những ngôn từ tối tăm", ông cho hay.

Đồng quan điểm với nhà báo Vũ Mạnh Cường, trong một chia sẻ về bản thân, ca sĩ Tùng Dương cũng cho rằng nghệ sĩ cần chú ý giữ bình tĩnh để đưa ra hành xử, lựa chọn đúng đắn trước những điều bất như ý trong cuộc sống lẫn làm nghề. "Nghệ sĩ mong manh nhưng cũng đủ mạnh mẽ để làm chủ chính mình. Chúng ta không thể ngăn cản người khác ghét mình nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đối diện với nó sao cho xứng đáng với sứ mệnh của nghệ sĩ vì với tôi, hai chữ 'nghệ sĩ' là vô cùng thiêng liêng", anh nêu quan điểm.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bởi việc đáp trả bình luận của anti-fan một cách sâu cay, không gây phản cảm còn được khán giả ủng hộ. Trước một bình luận tục tĩu, NSND Xuân Bắc hài hước trả lời: "Ôi thôi chết, bạn đã đợi lâu thế rồi sao. Xin lỗi vì đã vô tình để bạn đói!" khiến cộng đồng mạng thích thú. Khi đăng ảnh sang nhà NSND Công Lý chơi, anh bị một người dùng mạng trêu: "Nhà Công Lý bị dột nên không dám bỏ mũ xuống. Xuân Bắc chỉ phản hồi nhẹ nhàng: "Thực ra ghế bị bẩn nên mới phải mặc quần", thu hút hàng nghìn lượt thích. Ở showbiz Trung Quốc, nhiều nghệ sĩ như Dương Mịch, Na Anh, Kim Tinh... cũng được khán giả đánh giá cao về khoản đối đáp anti-fan vừa văn minh, vừa đanh thép. Thậm chí, diễn viên Lâm Canh Tân còn rất nổi tiếng bởi sự kiện thức đêm ôm điện thoại đáp trả hàng trăm anti-fan đến 5h sáng. Cách phản biện các bình luận vừa trí tuệ, vừa hài hước giúp anh ghi điểm với công chúng, góp phần vào xây dựng hình ảnh cá tính, có học thức của mình.

Hương Nhu