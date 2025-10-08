Lễ Nghinh Ông là nghi thức thiêng liêng nhất của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 đã diễn ra tại vùng biển Cần Thạnh. Đây là hoạt động gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông nhằm cầu nguyện sự bình an khi ra biển và ước mong một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 7/10, bao gồm các nghi thức như thỉnh sắc thần, cúng tiền hiền – hậu hiền, lễ tế thần Nam Hải và rước kiệu Nghinh Ông trên biển.

Nhiều hoạt động phần hội như múa lân – sư – rồng, trò chơi dân gian, biểu diễn hát bội… được tổ chức dọc công viên thị trấn Cần Thạnh, tạo không khí sôi động suốt ba ngày qua.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết lễ hội năm nay có nhiều điểm mới, thể hiện tinh thần đoàn kết ngư dân. Lễ hội góp phần gìn giữ văn hóa phi vật thể, tôn vinh người bảo vệ biển đảo và giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu biển đảo, phát triển du lịch Cần Giờ.

9h30, đoàn rước kiệu xuất phát từ Lăng Ông Thủy Tướng ra bến tàu Cơ Khí để bắt đầu hành trình Nghinh Ông trên biển.

Do ảnh hưởng của các dự án hạ tầng và lấn biển, năm nay một số hoạt động như đua thuyền rồng, thuyền hoa đăng, đua cà kheo không được tổ chức. Tuy nhiên, phần lễ và các nghi thức chính vẫn giữ nguyên, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Kiệu được chuyển lên chiếc ghe chính, chờ nước lên để ra biển.

Lễ Nghinh Ông là dịp để ngư dân tưởng nhớ công ơn cá Ông, đồng thời tri ân tổ nghề, cầu cho mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. Người dân nơi đây gọi lễ này là “Tết của dân biển”. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ đã có từ khoảng năm Quý Sửu 1913, tính đến nay đã là 112 năm.

Hàng chục chiếc ghe được trang trí cờ hoa rực rỡ tham gia vào đoàn rước.

Nhiều người hào hứng lên các ghe thuyền để cùng "ra khơi".

Khi ra đến biển, các chủ ghe thực hiện nghi lễ cúng cá Ông. Họ chuẩn bị đầy đủ lễ vật gồm hoa tươi, hương án, trầu cau, trái cây và hải sản để dâng lên vị thần biển – cá Ông – theo tín ngưỡng dân gian, với niềm tin được phù hộ bình an, sóng yên biển lặng.

Sau khoảng 3 tiếng, đoàn rước lễ trở về. Hàng trăm người dân đứng trên bờ chờ đón. Đoàn rước lễ sẽ quay lại Lăng Ông Thủy Tướng để tiếp tục các nghi lễ.

Lễ Nghinh Ông là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013. Đây là một trong những lễ hội biển tiêu biểu ở Nam Bộ, được lưu truyền hơn 100 năm qua.

Người dân xã đảo Cần Giờ và du khách đứng chật kín đường để theo dõi các hoạt động của lễ hội.