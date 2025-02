Tang lễ diễn viên Kim Sae Ron (25 tuổi) diễn ra trong không khí đau buồn tại Trung tâm Y tế Asan Seoul sáng sớm ngày 19/2. Buổi lễ được tổ chức riêng tư, trang nghiêm theo nguyện vọng của gia đình tang quyến.

Theo báo chí Hàn Quốc, lễ đưa tiễn diễn ra lúc 6h20 tại Phòng Tang lễ Trung tâm Y tế Asan, Seoul. Khoảnh khắc linh cữu được đưa lên xe tang là thời điểm đau buồn nhất. Mẹ Kim Sae Ron phải có người dìu, cảnh cha mẹ bạc đầu tiễn con trẻ khiến nhiều người xót xa. Theo Kmib, người thân, bạn bè bật khóc nghẹn ngào khi linh cữu được chuyển lên xe.

Trong số những người có mặt tại đám tang có Park Woojin (AB6IX) và diễn viên Kwon Hyun Bin, cả hai đều là bạn thân của Kim Sae Ron. Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt họ khi tiễn đưa nữ diễn viên. Ngay cả khi xe tang rời đi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp vẫn đứng lại, mắt đỏ và sưng vì khóc, chưa chấp nhận được sự ra đi của cô.

Ảnh: Koreatimes.

Gia đình và bạn bè đã đưa tiễn Kim Sae Ron:

Ngành giải trí bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron ngày 16/2. Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seongdong-gu, Seoul. Cơ quan chức năng xác nhận đây là cái chết bất thường, không có dấu hiệu đột nhập hay án mạng. Không tìm thấy di thư hay thư tuyệt mệnh.

Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp đã đến viếng nữ diễn viên ngày 17/2, trong đó có Won Bin - bạn diễn của cô trong The Man from Nowhere, Han So Hee, Lee Chan Hyuk, Lee Su Hyun (Akdong Musician), Kim Bo Ra...

Ngoài ra, nhiều vòng hoa được gửi đến tang lễ từ những nhân vật trong ngành giải trí và các nghệ sĩ không thể đến dự trực tiếp như IU, Ma Dong Seok, nhóm FT Island, Gong Myung, Lee Na Young... Những thông điệp đi kèm vòng hoa bày tỏ nỗi buồn sâu sắc, tưởng nhớ Kim Sae Ron.

Ảnh: Nate, The Face

Sau các nghi thức, linh cữu của Kim Sae Ron đã được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Công viên Tưởng niệm Tongil-ro ở Paju-si.

Sau cái chết đột ngột của Kim Sae Ron, nhiều vấn đề được đặt ra về tác động của truyền thông và mạng xã hội. Ông Kwon Young-chan, người đứng đầu tổ chức phòng chống tự tử trong giới nghệ sĩ, tiết lộ cha của Kim Sae Ron chia sẻ rằng con gái chịu nhiều đau khổ vì video YouTube phanh phui đời tư. Gia đình dự định nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Trọng tài Báo chí.

Kim Sae Ron bắt đầu sự nghiệp năm 2001 với vai trò người mẫu nhí và nổi tiếng qua The Man from Nowhere (2010) và A Girl at My Door (2014). Tuy nhiên, sự nghiệp cô lao dốc sau vụ lái xe khi say rượu năm 2022. Guitar Man là phim cuối cùng cô tham gia nhưng chưa phát hành.

Minh Nghĩa

Theo PV, KRT