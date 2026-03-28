Tối 28/3, xác nhận với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo UBND phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh cho biết một thanh niên đã tử vong sau khi leo lên núi Bài Thơ.

Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, nam thanh niên (sinh năm 2006, chưa rõ danh tính) mang theo máy ảnh leo lên núi Bài Thơ. Đến 18h30, gia đình gọi về ăn tối không thấy, nên đã trình báo cơ quan chức năng để tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 21h45, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và tiến hành bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

“Nạn nhân là người địa phương, sống cùng gia đình ngay cạnh núi Bài Thơ, không phải du khách. Lực lượng chức năng đã phải phá cửa sắt lối lên núi để đưa thi thể xuống”, đại diện lãnh đạo UBND phường Hồng Gai cho biết.

Được biết, để đảm bảo an toàn, nhiều năm nay, chính quyền địa phương đã cấm người dân và du khách lên núi Bài Thơ và làm cổng sắt, hàng rào bịt kín lối lên.

