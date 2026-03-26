Tối 26/3, ông Nguyễn Hùng Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, nhóm 11 học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (gồm 10 em lớp 9/2 và 1 em lớp 9/3) rủ nhau đến khu vực suối Trảy (thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước) chơi.

Trong lúc nắm tay nhau lội qua suối, 3 nữ sinh B.N., T.T.H.V. và M.K. bất ngờ trượt chân rơi vào vùng nước sâu.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: N.X

Ngay sau đó, các học sinh còn lại cố gắng cứu và kéo được em B.N. lên bờ. Tuy nhiên, em T.T.H.V. và em B.T.M.K. (cùng 15 tuổi, trú xã Tiên Phước) bị nước cuốn, đuối sức.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó nhanh chóng có mặt, đưa hai em lên bờ sơ cứu nhưng cả hai không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.