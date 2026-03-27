Sáng 27/3, Công an phường Tân Bình (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một nam sinh viên trên đường C1, phường Tân Bình.

Nạn nhân được xác định là P.D.H. (21 tuổi), sinh viên một trường đại học tại TPHCM.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, khi đang đi bộ trên đường C1, anh H. bất ngờ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và ngã gục xuống vỉa hè.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ và gọi xe cấp cứu, nhưng nam sinh không qua khỏi.

Đến khoảng 10h, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm ban đầu, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ quá trình giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.