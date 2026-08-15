Cảnh sát Pháp đã chặn gia đình này hôm 11/8, sau khi họ di chuyển trên khắp nước Pháp bằng 3 chiếc ô tô riêng biệt mà không trả phí tại các trạm thu phí.

Theo báo chí địa phương, hành vi này diễn ra trong nhiều tháng. Tại một trạm thu phí trên đường cao tốc A36, một người trong nhóm bước xuống từ một trong 3 chiếc xe, nâng rào chắn để các phương tiện đi qua rồi trở lại xe.

Vụ việc được phát hiện sau khi đơn vị vận hành tuyến A36 thông báo cho cảnh sát về dấu hiệu gian lận tại một trạm thu phí gần thành phố Belfort, miền Đông nước Pháp.

Một gia đình dùng 3 ô tô, nhiều tháng trốn phí đường bộ bằng cách nâng rào chắn.

Nhà chức trách sau đó chặn các phương tiện của gia đình này tại khu vực Besançon, gần biên giới Thụy Sĩ. Những người trên xe được yêu cầu thanh toán toàn bộ số phí đường bộ còn thiếu. Gia đình này đã trả khoảng 3.000 euro (khoảng 90,7 triệu đồng) ngay trong ngày.

Vụ việc xảy ra không lâu sau một trường hợp khác cũng liên quan đến hành vi trốn phí trên tuyến A36. Một tài xế bị phát hiện thường xuyên bám sát xe phía trước để đi qua trạm thu phí mà không thanh toán. Camera giám sát ghi lại hành vi này và người đàn ông phải đối mặt với khoản phí lên tới 9.000 euro (khoảng 7.690 bảng Anh).

Hệ thống đường cao tốc Pháp đang từng bước chuyển sang hình thức thu phí điện tử, thay thế một số trạm thu phí và rào chắn truyền thống bằng các cổng thu phí đặt trên cao. Tuyến A14 chuyển sang hệ thống này từ tháng 6/2024, trong khi tuyến A13 và hành lang Paris-Normandy cũng lần lượt được áp dụng hình thức thu phí không cần dừng xe.

Theo Daily Mail, việc chuyển đổi sang hệ thống thu phí điện tử cũng kéo theo nhiều trường hợp tìm cách trốn thanh toán. Trong khi đó, chi phí sử dụng đường cao tốc tại Pháp tiếp tục tăng, khiến vấn đề phí đường bộ trở thành mối quan tâm đối với nhiều tài xế.

Ngoài phí đường bộ, người điều khiển phương tiện tại Pháp còn phải tuân thủ nhiều quy định khác, trong đó có yêu cầu về nhãn khí thải Crit'Air tại các khu vực phát thải thấp. Hiện hơn 40 thị trấn và thành phố tại Pháp được yêu cầu triển khai các khu vực này.

Theo Dailymail

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