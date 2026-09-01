Lexus tiếp tục chiều lòng những người yêu xe thể thao truyền thống khi ra mắt phiên bản đặc biệt của IS 350 F Sport 2027. Mẫu sedan hạng sang gây chú ý không chỉ bởi động cơ V6 hút khí tự nhiên ngày càng hiếm, mà còn nhờ màu sơn xanh Envious Green chỉ được sản xuất 350 chiếc tại Bắc Mỹ.

Theo Carscoops, đây là gói trang bị ngoại thất giới hạn mới nhất dành cho dòng Lexus IS, tiếp nối chuỗi phiên bản đặc biệt được hãng duy trì từ năm 2022.

Điểm nhấn lớn nhất của phiên bản giới hạn là màu sơn Envious Green hoàn toàn mới, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim rèn BBS 19 inch sơn đen và kẹp phanh màu đỏ, tạo nên diện mạo thể thao nổi bật. Xe vẫn sở hữu gói ngoại thất F Sport với cản trước hầm hố, đèn pha 3 bóng LED và cửa sổ trời tiêu chuẩn.

Khoang lái cũng được nâng cấp với ghế thể thao F Sport bọc da NuLuxe kết hợp vật liệu Ultrasuede, đi cùng đường chỉ khâu màu xanh đồng điệu với ngoại thất. Nhiều chi tiết trên vô-lăng, táp-lô, bệ trung tâm và tapi cửa được hoàn thiện bằng crôm mờ.

Ngoài ra, xe còn có rèm che nắng chỉnh điện phía sau, dàn âm thanh Mark Levinson và gói hỗ trợ lái ADAS đầy đủ, gồm hỗ trợ kẹt xe, hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh cùng nhiều tính năng an toàn chủ động khác.

Khác với xu hướng tăng áp hoặc điện hóa, Lexus vẫn trung thành với khối động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên trên IS 350. Động cơ này cho công suất 311 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm.

Phiên bản dẫn động cầu sau (RWD) sử dụng hộp số tự động 8 cấp, trong khi bản AWD đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe cũng được trang bị sẵn gói Handling Package, gồm hệ thống treo thích ứng AVS và vi sai chống trượt Torsen trên bản RWD nhằm tăng khả năng vận hành.

Lexus cho biết mẫu IS đặc biệt với màu xanh Envious Green sẽ được phân phối tới các đại lý Bắc Mỹ vào cuối năm 2026 với số lượng 350 chiếc. Giá bán sẽ được công bố gần thời điểm mở bán.

Một số hình ảnh về mẫu xe này:

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!