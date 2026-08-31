Dưới đây là một số mẫu xe đã lên lịch ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tháng 9 tới:

VinFast VF 2

Sau khi mở cọc từ giữa tháng 7, VinFast VF 2 sẽ chính thức được giới thiệu và bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 9 tới. Nhiều khả năng mẫu xe điện mini này sẽ tiếp tục tạo được sự chú ý lớn của nhóm khách hàng cá nhân giống như "đàn anh" VF 3 nhờ thiết kế nhỏ gọn và mức giá dễ tiếp cận.

VinFast VF 2 có giá 188 triệu đồng, dự kiến bàn giao ngay sau dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: VF

Mẫu xe điện mini này có kích thước dài 3.090mm, rộng 1.496mm và cao 1.663mm. Mô-tơ điện đặt ở cầu sau cho công suất 30kW, mô-men xoắn 65Nm, tốc độ tối đa 80km/h. Bộ pin 18,3kWh cho quãng đường tối đa khoảng 210km mỗi lần sạc. VF 2 dự kiến được bàn giao từ tháng 9, giá sau ưu đãi khoảng 180 triệu đồng.

Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Hybrid là một trong những mẫu xe mới được chờ đợi nhất trong giai đoạn cuối năm. Mẫu xe C-SUV này từng được trưng bày tại các sự kiện tại Việt Nam từ tháng 7, nhưng phải đến tháng 9 tới mới chính thức ra mắt và công bố giá bán.

Hyundai Tucson Hybrid có một số điểm khác biệt nhỏ so với Tucson chạy xăng hiện tại. Ảnh: HTV

Theo thông tin từ Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công, Tucson Hybrid sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.6 T-GDi kết hợp mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống cho tổng công suất khoảng 232 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367Nm.

Ngoại hình và nội thất cơ bản tương đồng các phiên bản Tucson hiện hành, trong khi điểm khác biệt quan trọng nằm ở hệ truyền động hybrid cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Giá bán dự kiến của Tucson Hybrid là dưới 1 tỷ đồng. Với sự xuất hiện của mình, Hyundai Tucson Hybrid sẽ cạnh tranh với Honda CR-V e:HEV và KIA Sportage Hybrid.

Ngoài Tucson Hybrid, HTV dự kiến sẽ giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn Palisade Hybrid trong tháng 10. Mẫu xe đầu bảng của Hyundai này dự kiến có giá 1,5-1,7 tỷ đồng, cạnh tranh với các đối thủ Ford Explorer, Volkswagen Teramont...

Loạt xe của MG

Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng", MG có thể trở lại đường đua tại thị trường Việt Nam với loạt xe mới, dự kiến ra mắt trong tháng 9 tới.

Trong đó, mẫu hatchback cỡ B thuần điện MG4 Urban lần đầu được giới thiệu, hướng tới khách hàng đô thị. MG4 Urban được cho là có hai cấu hình công suất 150 và 160 mã lực, với tầm hoạt động lần lượt khoảng 435km và 530km theo chuẩn NEDC.

MG4 Urban là mẫu xe thuần điện sẽ lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: MG Thanh Xuân

Nếu được đưa về Việt Nam đúng kế hoạch, mẫu xe này sẽ bổ sung thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng muốn chuyển sang ô tô điện nhưng chưa cần một mẫu SUV cỡ lớn. Tuy nhiên, thông tin về giá bán và cấu hình dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được MG công bố chính thức.

Ngoài ra, hãng xe thuộc tập đoàn SAIC (Trung Quốc) có thể sẽ giới thiệu một số phiên bản thế hệ mới của mẫu B-SUV ZS và C-SUV HS ngay trong tháng 9.

Cả hai có thể được bổ sung hệ truyền động hybrid mới nhằm đủ sức cạnh tranh ở những phân khúc chật chội nhát tại thị trường Việt Nam. Dù vậy, lịch ra mắt, giá bán và cấu hình chính thức tại Việt Nam vẫn cần chờ MG xác nhận.

Toyota Land Cruiser Hybrid

Ở phân khúc hoàn toàn khác, Toyota Land Cruiser Hybrid được một số đại lý đưa về Việt Nam, dự kiến ra mắt và bàn giao trong tháng 9 với giá gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam hiện chưa chính thức xác nhận lịch ra mắt cũng như mức giá này.

Toyota Land Cruiser Hybrid có giá bán dự kiến khoảng gần 5 tỷ đồng. Ảnh: TMV

Tại các thị trường lân cận, Land Cruiser Hybrid sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Một số đại lý dự đoán giá xe khoảng 4,6-4,7 tỷ đồng, cao hơn không đáng kể so với Land Cruiser LC 300 hiện hành. Dù vậy, khách muốn nhận xe sớm có thể phải trả thêm vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.

(Tổng hợp)

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