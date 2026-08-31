Vào năm 2024, trong buổi phát biểu với truyền thông nước ngoài, ông Toshihiro Suzuki, Giám đốc toàn cầu Suzuki, từng cho rằng một chiếc Jimny EV có thể “phá hỏng phần tốt nhất” của mẫu xe này.

Trọng lượng nặng hơn có thể khiến Suzuki Jimny mất địa hình. Ảnh: Suzuki

Theo trang AutoCar dẫn lại lời của ông Toshihiro Suzuki, trọng lượng nhẹ là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên "chất" cho Jimny, trong khi hệ truyền động điện có xu hướng khiến xe nặng hơn. Với xe điện thông thường, bộ pin thường được đặt dưới sàn xe. Tuy nhiên, cách bố trí này không dễ áp dụng trên Jimny do mẫu xe sử dụng khung gầm rời và được thiết kế với khoảng sáng gầm lớn để phục vụ khả năng off-road.

Đến năm 2026, chia sẻ với trang Drive, ông Michael Pachota, Tổng giám đốc phụ trách mảng ô tô của Suzuki Úc cho biết quan điểm đó vẫn không thay đổi.

Hiện tại, Suzuki Jimny vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Động cơ này đã đồng hành với Jimny kể từ khi thế hệ hiện hành ra mắt vào năm 2018.

Dù đã có tuổi đời 8 năm, Jimny vẫn duy trì sức hút lớn tại nhiều thị trường toàn cầu. Ảnh: Drive

Dù đã có tuổi đời 8 năm, Jimny vẫn duy trì sức hút lớn tại nhiều thị trường toàn cầu, trong đó có thị trường Úc với 7.027 xe đã bán ra trong năm 2025. Hãng xe Nhật Bản cho biết họ vẫn đang có vị thế tốt với dòng sản phẩm hiện tại và không cần thiết phải điện khí hóa mẫu xe phổ biến này.

Tuy nhiên, Suzuki thừa nhận tiêu chuẩn khí thải mới của Úc (NVES) đang tạo ra áp lực đối với Jimny nhưng hãng cam kết đáp ứng nhu cầu của người dùng và sẽ điều chỉnh cơ cấu sản phẩm trong khoảng 10 năm tới để đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và khí thải theo tiêu chuẩn này.

Dẫu vậy, hãng vẫn đang cố gắng tìm cách duy trì Suzuki Jimny trong danh mục sản phẩm thay vì nhanh chóng chuyển sang xe điện. Đáng chú ý, Jimny là mẫu xe duy nhất trong dòng sản phẩm của Suzuki không được trang bị bất kỳ công nghệ hybrid hay động cơ điện nào.

Ngoài ra, Suzuki cũng đang phải đối mặt với chỉ trích vì sử dụng từ "hybrid" để mô tả hệ thống mild-hybrid 48V vốn không cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng năng lượng điện.

Ông Pachota cho biết, hãng đang mở rộng các sản phẩm mới, trong đó có Suzuki eVitara, nhằm đáp ứng xu hướng xe điện và các mục tiêu NVES bắt đầu từ năm 2027.

Suzuki cho biết kế hoạch vẫn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào phản ứng của khách hàng đối với các mẫu xe mới. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Jimny vẫn được hãng ưu tiên giữ lại với động cơ xăng, thay vì chuyển sang hybrid hoặc thuần điện.

Theo Drive

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