Mới đây, tờ The Times của Anh cho biết kế hoạch phát triển Land Rover Defender thế hệ mới sử dụng động cơ điện đã tiếp tục bị trì hoãn thêm khoảng 2 năm. Thay vì trình làng vào năm 2028 hoặc 2029 như kế hoạch trước đây, mẫu SUV địa hình này có thể phải chờ tới những năm 2030.

Land Rover Defender bản xăng đang được có sức hút quá lớn đối với khách hàng. Ảnh: JLR

Một trong những nguyên nhân chính đến từ sức hút quá lớn các phiên bản động cơ xăng V6 và V8 trênLand Rover Defender hiện tại. Mẫu SUV này đã bán hơn 110.000 xe trên toàn cầu trong năm ngoái, chiếm gần một phần ba tổng lượng xe Jaguar Land Rover bàn giao. Theo trang Drive của Úc, Defender cũng đang dẫn đầu doanh số trong phân khúc xe SUV hạng sang cỡ lớn tại thị trường này.

Bên cạnh nhu cầu thị trường, việc cắt giảm chi phí cũng khiến Land Rover phải điều chỉnh kế hoạch sản phẩm và tập trung nguồn lực cho một số mẫu xe được ưu tiên hơn.

Ngoài ra, một trở ngại khác nằm ở nền tảng D7x đang sử dụng trên Land Rover Defender hiện tại. Nền tảng này không được thiết kế để tích hợp hiệu quả hệ truyền động thuần điện. Vì vậy, một chiếc Defender EV thuần điện nhiều khả năng phải chờ thế hệ hoàn toàn mới sử dụng nền tảng khác.

Land Rover từng công bố kế hoạch phát triển 6 mẫu xe địa hình chạy điện từ năm 2021, dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó bị tạm dừng trong bối cảnh nhu cầu đối với các mẫu SUV điện hạng sang cỡ lớn đang suy giảm. Tuy vậy, hãng vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh việc tái cấu trúc Jaguar trở thành một thương hiệu chuyên về xe điện.

Land Rover gần đây tiếp tục mở rộng các phiên bản sử dụng động cơ V8, cho thấy hãng chưa vội loại bỏ động cơ đốt trong. Ảnh: Drive

Trong thời gian chờ phiên bản Defender chạy điện, khách hàng có thể hướng tới mẫu Defender Sport nhỏ hơn chuẩn bị ra mắt. Xe dự kiến sử dụng nền tảng EMA mới, nền tảng này cũng sẽ được sử dụng cho dòng Range Rover GT sắp tới.

Thế hệ hiện tại của Land Rover Defender vẫn cung cấp nhiều lựa chọn động cơ, gồm máy xăng, diesel, hybrid nhẹ (MHEV) và hybrid cắm sạc (PHEV). Đáng chú ý, Land Rover gần đây tiếp tục mở rộng các phiên bản sử dụng động cơ V8, cho thấy hãng chưa vội loại bỏ động cơ đốt trong trên mẫu SUV này.

Thành công của Defender cũng lý giải phần nào quyết định trì hoãn. Mẫu xe liên tục giành được các giải thưởng về ô tô và đang là một trong những sản phẩm chủ lực của Land Rover tại nhiều thị trường.

Theo Drive

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