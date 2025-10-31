Công nghệ thông minh - Giặt sạch tối ưu, bảo vệ từng sợi vải

Thế hệ máy giặt sấy 2026 từ LG được trang bị công nghệ LG AI DD™ 2.0, phiên bản nâng cấp từ dòng LG AI DD™ vốn đã tạo tiếng vang trước đây. Nhờ khả năng “thấu hiểu” từng loại chất liệu vải và mức độ bẩn của quần áo, AI DD™ 2.0 có thể tự động đề xuất chu trình và thời gian giặt phù hợp.

AI Wash tối ưu hiệu quả giặt mà vẫn bảo vệ sợi vải

Kết hợp cùng động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ và 6 Motion™ (6 chuyển động mô phỏng thao tác giặt tay: nhào trộn, chà xát, đập, nén, quay và đảo), công nghệ này giúp quần áo sạch sâu nhưng vẫn bảo toàn cấu trúc sợi vải, giảm mài mòn và bảo vệ vải tốt hơn 10% so với thế hệ tiền nhiệm.

Một điểm nổi bật trên thế hệ máy giặt sấy mới của LG là chế độ giặt Lọc vi nhựa. Khi được kích hoạt, máy sử dụng các chuyển động xoay, chà và lăn đặc biệt để giảm ma sát giữa các sợi vải, giảm đến 60% lượng hạt vi nhựa thải ra môi trường so với chu trình giặt thông thường. Đây là bước tiến quan trọng của LG trong việc hạn chế ô nhiễm vi nhựa đại dương - một vấn đề toàn cầu đang được đặc biệt quan tâm.

Tối ưu chi phí, giảm tác động môi trường

Dòng sản phẩm mới còn được trang bị công nghệ ezDispense™, tự động định lượng và phân bổ chính xác lượng nước giặt, nước xả cho từng mẻ. Nhờ đó, người dùng có thể tránh lãng phí chất tẩy rửa, tiết kiệm chi phí và giảm ô nhiễm nguồn nước.

Công nghệ ezDispense hạn chế tình trạng lãng phí nước giặt, xả thường gặp

Nhằm giảm thiểu rác thải điện tử, loại rác thải đang tăng nhanh nhất toàn cầu, LG đã tái thiết kế cấu trúc máy giặt: giảm số lượng bộ phận không cần thiết, giúp máy nhỏ gọn hơn nhưng lồng giặt lớn hơn để tăng khả năng giặt. Một số bộ phận trên dòng máy giặt sấy 2026 còn được tái chế từ các thiết bị gia dụng đã “nghỉ hưu”, giúp giảm phát thải carbon và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Thiết kế bảng điều khiển tinh giản với núm xoay tích hợp màn hình LCD giúp trải nghiệm sử dụng trực quan, hiện đại hơn. Bên cạnh đó, việc loại bỏ vật liệu mạ crom và giảm số lượng linh kiện điện tử cũng góp phần hạn chế tác động đến sức khỏe người dùng và môi trường.

Thiết kế bảng điều khiển tinh giản với núm xoay tích hợp màn hình LCD trực quan

Đồng thời, LG cũng đang áp dụng chính sách bảo hành 10 năm cho động cơ Inverter Direct Drive, mang đến sự an tâm cho người dùng cũng như thể hiện cam kết của LG về sản phẩm và giảm rác thải điện tử.

Nhờ cải tiến về hiệu suất động cơ và thuật toán điều khiển thông minh, máy giặt sấy LG thế hệ mới tiêu thụ ít hơn 40% năng lượng so với mức tối thiểu đạt chứng nhận hạng A tại châu Âu. Người dùng có thể theo dõi lượng điện năng tiêu thụ, ước tính hóa đơn điện, và đặt mục tiêu sử dụng năng lượng hàng tháng ngay trên ứng dụng thông minh LG ThinQ. Ứng dụng còn hỗ trợ chẩn đoán lỗi thông minh, nhắc nhở vệ sinh lồng giặt, và cung cấp dữ liệu chi tiết về số chu trình giặt sấy, giúp người dùng chủ động hơn trong việc bảo trì thiết bị.

Máy giặt sấy LG thế hệ mới tiêu thụ ít hơn 40% năng lượng so với mức tối thiểu đạt chứng nhận hạng A tại châu Âu

Với hàng loạt cải tiến hướng đến hiệu quả, tiết kiệm và bền vững, LG đang từng bước biến lối sống xanh trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của người dùng - nơi công nghệ không chỉ phục vụ con người, mà còn đồng hành cùng hành tinh.

Bích Đào