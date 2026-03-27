Việc đồng hành xây dựng cầu dân sinh tại Vĩnh Long là một trong những hoạt động mới nhất, góp phần cải thiện kết nối giao thông và điều kiện sinh hoạt của người dân.

LG Electronics Việt Nam tiếp tục tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội thông qua việc đồng hành xây dựng cầu dân sinh tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 20/03/2026, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) & Câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM (HREC) phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Lễ khởi công Cầu Vùng 4 tại xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long. Sự kiện diễn ra với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ và người dân trong khu vực. Công trình có chiều dài khoảng 52m, mặt cầu rộng 3,8m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, do LG Electronics Việt Nam cùng các đơn vị đóng góp tài trợ.

Theo đại diện địa phương, cây cầu cũ tại khu vực đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, gây khó khăn cho việc đi lại, đặc biệt vào mùa mưa khi mực nước dâng cao. Việc xây dựng cầu mới không chỉ giúp người dân di chuyển an toàn hơn mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, giao thương và kết nối giữa các khu dân cư. Đối với học sinh trong khu vực, công trình cũng giúp việc đến trường trở nên thuận tiện hơn, giảm đáng kể những rủi ro trong mùa mưa lũ.

Hiện trạng cầu Vùng 4 tại Vĩnh Long đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng

Công trình dự kiến được hoàn thành sau khoảng 3 tháng thi công. Khi đưa vào sử dụng, cầu Vùng 4 sẽ giúp kết nối giao thông trong khu vực thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho người dân đi lại, sản xuất và giao thương, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong thời gian tới.

Tại lễ khởi công, ông Yoon Jae Won, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí Thương mại, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng những công trình hạ tầng thiết thực như cầu dân sinh không chỉ giúp cải thiện điều kiện đi lại cho người dân mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, LG mong muốn đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng cũng như sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Đại diện LG Electronics Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc mang đến các sản phẩm và giải pháp công nghệ phục vụ đời sống, LG Electronics Việt Nam duy trì nhiều chương trình vì cộng đồng trong các lĩnh vực như giáo dục, môi trường và hỗ trợ phát triển tại các địa phương, với định hướng tạo ra những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Năm 2025, lần đầu tiên chương trình Đại sứ Cộng đồng LG (LG Ambassador Challenge) được tổ chức tại Việt Nam, tập trung vào các sáng kiến gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Ba dự án được triển khai tại Thanh Hóa, Lạng Sơn và Bắc Ninh, bao gồm trồng cây phục hồi hệ sinh thái kết hợp tạo sinh kế cho người dân, nâng cấp thư viện cho học sinh vùng cao và xây dựng sân chơi thể chất cho học sinh tiểu học. Các hoạt động này hướng đến việc cải thiện điều kiện sống, học tập và môi trường tại địa phương. Bước sang năm 2026, chương trình LG Ambassador Challenge tiếp tục được triển khai và đang trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn những sáng kiến phù hợp để đồng hành trong thời gian tới, ưu tiên các dự án có tác động tích cực và lâu dài đối với cộng đồng.

(Nguồn: LG Electronics Việt Nam)