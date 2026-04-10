Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ liên tục 9 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 nhờ phương án hoán đổi ngày làm việc.

Trước những thông tin này, ngày 10/4, Bộ Nội vụ cho biết, lịch nghỉ các ngày lễ nói trên trong năm 2026 sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hiện nay, cơ quan này không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ, đồng thời cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ lễ theo đúng quy định hiện hành, đồng thời phối hợp thông tin để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.

Trước đó, ngày 9/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố kết quả lấy ý kiến đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động về phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026.

Theo đó, khảo sát được triển khai từ ngày 8/4, ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia tính đến 7h ngày 9/4. Khoảng 62% người được hỏi ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù, trong đó 47,04% bày tỏ “rất mong muốn” và 14,82% “mong muốn”.

Đa số ý kiến cho rằng việc hoán đổi sẽ giúp kéo dài kỳ nghỉ, tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, đồng thời có thêm thời gian chăm lo đời sống gia đình.