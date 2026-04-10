Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), kỳ nghỉ năm nay kéo dài nhiều ngày, trong đó Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào ngày 26/4 (Chủ nhật), người lao động được nghỉ bù ngày 27/4; dịp 30/4–1/5 tiếp tục nghỉ 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5.

Dự báo lưu lượng phương tiện ra vào Thủ đô sẽ tăng mạnh, đặc biệt tại các cửa ngõ, gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông.

Trước thực tế này, thành phố yêu cầu tăng cường công tác duy tu, chỉnh trang toàn bộ hệ thống cầu, hầm. Các hạng mục tập trung gồm vệ sinh mặt cầu, lan can, hầm chui; dọn dẹp khu vực gầm cầu; xử lý cây cỏ, rác thải; kiểm tra, khắc phục kịp thời các vị trí hư hỏng; đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động thông suốt.

Song song với đó, các đơn vị chức năng phải phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực gầm cầu – nơi dễ phát sinh vi phạm.

Đợt tổng vệ sinh được triển khai cao điểm trong hai ngày 18 và 19/4.

Các đơn vị quản lý hạ tầng phải tháo dỡ quảng cáo, băng rôn treo, dán trái phép trên cầu, trụ cầu; phối hợp với địa phương giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ.

Hà Nội không cấm tuyệt đối ô tô, xe máy xăng trong toàn bộ Vành đai 1 từ 1/7 Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, từ 1/7, thành phố không cấm ô tô, xe máy xăng trong toàn bộ Vành đai 1 mà thí điểm theo khu vực, kiểm soát khí thải theo lộ trình, phạm vi phù hợp.





