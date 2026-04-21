Theo thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ gửi tới các bộ, ngành và địa phương về việc thực hiện lịch nghỉ các dịp lễ lớn năm 2026, nội dung liên quan đến hai kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 đã được làm rõ.

Cụ thể, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) năm 2026 rơi vào Chủ Nhật (26/4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4), nâng tổng thời gian nghỉ lên 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến hết 27/4.

Người lao động có hai kỳ nghỉ lễ sát nhau là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Ảnh: TTXVN

Đối với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, theo quy định, người lao động được nghỉ 2 ngày chính thức. Với những đơn vị áp dụng chế độ nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ có thể kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5.

Đáng chú ý, hai kỳ nghỉ này diễn ra sát nhau. Sau khi kết thúc nghỉ Giỗ Tổ, người lao động đi làm trở lại 2 ngày 28-29/4 trước khi tiếp tục bước vào kỳ nghỉ 30/4-1/5. Thời gian làm việc bình thường trở lại từ ngày 4/5.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm triển khai thống nhất.

Đối với khối doanh nghiệp, ngoài lịch nghỉ chung, người sử dụng lao động có thể chủ động bố trí lịch nghỉ phù hợp trên cơ sở thỏa thuận với người lao động, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với việc hai dịp nghỉ lễ lớn diễn ra gần nhau, giới chuyên gia dự báo nhu cầu đi lại, du lịch sẽ tăng mạnh trong giai đoạn này. Người dân được khuyến nghị chủ động sắp xếp kế hoạch hợp lý để tránh tình trạng quá tải và giá dịch vụ tăng cao trong dịp cao điểm.

Lịch nghỉ trên được áp dụng đúng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, không có chủ trương điều chỉnh hay hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thời gian nghỉ.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng người lao động có thể được nghỉ liên tục tới 9 ngày nếu hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ khẳng định không đề xuất phương án này và lịch nghỉ vẫn giữ nguyên như đã công bố từ tháng 10/2025.