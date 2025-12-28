Hầu hết các ngân hàng đã thông báo lịch nghỉ làm việc dịp Tết Dương lịch 2026 với hai ngày liên tiếp thứ Năm (1/1/2026) và thứ Sáu (2/1/2026).

Riêng VPBank, cho đến thời điểm này là ngân hàng duy nhất làm việc vào ngày thứ Sáu (2/1/2026).

Theo thông báo của VPBank, ngân hàng sẽ nghỉ làm việc một ngày duy nhất dịp Tết Dương lịch 2026, là ngày thứ Năm, 1/1/2026. Giao dịch tại quầy sẽ hoạt động trở lại vào ngày thứ Sáu, 2/1/2026.

VPBank cho hay, các giao dịch ngân hàng trực tuyến vẫn sẽ hoạt động bình thường trong ngày nghỉ Tết.

Đối với các khoản vay đến hạn vào ngày 1/1/2026, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo thanh toán vào ngày 2/1/2026.

Các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng, thấu chi bị quá hạn tính đến thời điểm từ ngày 1/1/2026, khách hàng được yêu cầu thanh toán toàn bộ dư nợ quá hạn (gốc, lãi, lãi quá hạn, lãi phạt quá hạn…) trước 17h00 ngày 2/1/2026.

Khoản thấu chi đến hạn ngày 1/1/2026, nếu khách hàng thanh toán trước 17h00 ngày 2/1/2026, hệ thống không tính quá hạn.

Trong khi đó, các ngân hàng còn lại như: Agribank, BIDV, Vietcombank, OCB, ACB, TPBank, Viet A Bank, VIB, BaoViet Bank, ABBank, Eximbank, HDBank, LPBank, Sacombank,… đều thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong hai ngày 1 – 2/1/2026. Nếu tính cả hai ngày cuối tuần sau đó, CBNV các ngân hàng này sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ thứ Năm, 1/1/2026, đến hết Chủ nhật, 4/1/2026).

Với việc nghỉ thông liền 4 ngày như trên, CBNV các ngân hàng này sẽ đi làm bù vào ngày thứ Bảy của tuần kế tiếp, tức 10/1/2026.

Trong thời gian nghỉ 4 ngày, các giao dịch ngân hàng trực tuyến cũng như hệ thống các máy ATM của các ngân hàng vẫn hoạt động bình thường.