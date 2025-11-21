Đó là thông báo mới nhất từ các ngân hàng thương mại. Để tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng cần liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Đây là điều khoản bắt buộc các ngân hàng phải tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN. Hai thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, ngoại trừ một số điều khoản có hiệu lực từ 1/1/2026.

Cụ thể, theo quy định tại điểm c, khoản 5 Điều 17 Thông tư 17, từ 1/1/2026, khách hàng chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện (đối với khách hàng cá nhân) hoặc người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức).

Ngân hàng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán, rút tiền qua tài khoản thanh toán, thẻ trên tất cả các kênh đối với khách hàng là người Việt Nam sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu. Ảnh: Anh Nguyễn.

Dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước của người đó đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp, hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra (đảm bảo trùng khớp giữa dữ liệu sinh trắc học của người đó với dữ liệu sinh trắc học trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ CCCD, hoặc thẻ căn cước đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp, hoặc với dữ liệu sinh trắc học của người đó thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử).

Hoặc dữ liệu sinh trắc học của người đó được lưu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa.

Khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 12, Thông tư 18 có hiệu lực từ 1/1/2026 cũng quy định, trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, tổ chức phát hành yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng theo quy định.

Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt Nam, tổ chức phát hành yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân để nhận biết khách hàng gồm: Thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước, hoặc Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2) hoặc Chứng minh nhân dân.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng, của người có liên quan theo quy định tại Thông tư 18 hoặc dữ liệu cá nhân do khách hàng tổ chức cung cấp; việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba nhằm phục vụ việc cung ứng dịch vụ thẻ cho chủ thẻ hoặc xử lý các trường hợp nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm quy định pháp luật.

Trước đó, theo khoản 4 Điều 5 Thông tư 48/2018/TT-NHNN (ban hành ngày 31/12/2018, sửa đổi bởi Thông tư 11/2022/TT-NHNN), hộ chiếu còn hiệu lực được công nhận là một trong những giấy tờ hợp lệ để xác minh thông tin khách hàng. Điều này áp dụng cho các giao dịch như rút tiền tiết kiệm, kiểm tra số dư hoặc thực hiện các thủ tục tại quầy giao dịch.