Tối 8/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, vinh danh nhiều tác phẩm có giá trị nổi bật về học thuật, tư tưởng và văn hóa.

Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chúc mừng các tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và những người làm sách có tác phẩm được vinh danh. Ảnh: Việt Linh

Theo BTC, định hướng chung của mùa giải năm nay là ưu tiên những bộ sách có giá trị bền vững, đóng góp thiết thực cho đời sống tinh thần và tri thức của cộng đồng. Kết quả, hội đồng giải thưởng đã trao 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải khuyến khích cùng 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Ông Trịnh Văn Quyết trao 2 giải A cho các tác giả, dịch giả, đại diện NXB, đơn vị liên kết có sách đạt giải. Ảnh: Việt Linh

Ở hạng mục cao nhất, giải A được trao cho 2 tác phẩm tiêu biểu. Trong đó, ở mảng sách do tác giả trong nước thực hiện, cuốn Lịch sử Việt Nam bằng hình (tác giả Đông A và nhiều tác giả, NXB Đại học Sư phạm, đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A) được vinh danh nhờ cách tiếp cận mới mẻ trong việc kể lại lịch sử dân tộc bằng hình ảnh trực quan.

Tác phẩm phác họa bức tranh toàn cảnh về quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, từ thời xuất hiện những cư dân cổ xưa đầu tiên trên lãnh thổ cho đến quá trình hình thành một quốc gia hiện đại như ngày nay. Cuốn sách đồng thời giới thiệu các lớp văn hóa Việt Nam từ buổi sơ khai của thời đồ đá, đồ kim khí, đến giai đoạn định hình bản sắc rực rỡ dưới thời Lý - Trần và tiếp tục được bồi đắp trong những giai đoạn lịch sử tiếp theo.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao giải Sách được bạn đọc yêu thích. Ảnh: Việt Linh

Thông qua hệ thống hình ảnh phong phú cùng phần thuyết minh cô đọng, cuốn sách tái hiện nhiều sự kiện, nhân vật và những trận đánh vang danh trong lịch sử, qua đó góp phần lý giải các bước ngoặt quan trọng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Ở mảng sách dịch, giải A được trao cho bộ Lịch sử Văn minh thế giới (11 phần, 45 cuốn) của hai tác giả Will và Ariel Durant. Bộ sách do nhóm dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến, Phan Thanh Lưu, Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh và Đỗ Lan chuyển ngữ, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Giáo dục IRED phát hành.

Đây là công trình đồ sộ nghiên cứu tiến trình phát triển của các nền văn minh nhân loại, được đánh giá cao về giá trị học thuật và khả năng phổ biến tri thức lịch sử, văn hóa thế giới đến đông đảo bạn đọc Việt Nam.

Tác phẩm giành giải A.

Bên cạnh các hạng mục chính, Ban tổ chức cũng trao giải Sách được bạn đọc yêu thích cho 5 tác phẩm gồm: Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai, Thư cho em - Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai của Hoàng Nam Tiến, Tư duy mở của Nguyễn Anh Dũng, Gánh gánh… gồng gồng... của Xuân Phượng và Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền của Lê Thị Thúy Sen.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chúc mừng các tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và những người làm sách có tác phẩm được vinh danh.

Theo ông, Giải thưởng Sách Quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản. Giải thưởng có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật; đồng thời khích lệ đội ngũ tác giả, dịch giả và những người làm sách tiếp tục lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ông cũng nhấn mạnh, qua các lần tổ chức, giải thưởng đã trở thành dấu ấn quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ là kết quả của quá trình lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, đời sống văn hóa và khát vọng cống hiến của đội ngũ làm sách.

Để ngành xuất bản tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan quản lý, nhà xuất bản, tác giả và dịch giả tiếp tục nâng cao chất lượng tư tưởng, học thuật và giá trị văn hóa của mỗi tác phẩm.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, phát triển mạnh xuất bản điện tử, sách nói, thư viện số và các nền tảng đọc hiện đại; ứng dụng công nghệ trong biên tập, quản lý, phát hành và quảng bá sách, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xuất bản hiện đại và chuyên nghiệp.

Ông cũng nhấn mạnh việc phát triển văn hóa đọc phải được xác định là mục tiêu cốt lõi, nền tảng lâu dài cho việc phát triển tri thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Không gian đọc cần được mở rộng trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và các cơ quan, đơn vị; đặc biệt chú trọng hình thành thói quen đọc sách trong thế hệ trẻ để việc đọc trở thành nhu cầu tự thân và nguồn cảm hứng học tập suốt đời.