Lịch thi đấu tranh hạng 3 và chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

07/09

15h30

Tranh hạng 3

Nhật Bản

 2-3
(25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16)

Brazil

07/09

19h30

Chung kết

Thổ Nhĩ Kỳ

 2-3
(23–25, 25–13, 24–26, 25–19, 8–15)

Italia

Kết quả vòng bán kết bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

06/09

15h30

Bán kết

Nhật Bản

 1-3
(25-16, 17-25, 18-25, 25-27)

Thổ Nhĩ Kỳ

06/09

19h30

Bán kết

Italia

 3-2
(22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13)

Brazil
bong chuyen nu vo dich the gioi.jpg
Hai đội bóng xuất sắc nhất vào chung kết được xác định