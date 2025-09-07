Nhật Bản khởi đầu như mơ trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sự xuất sắc của Vargas cùng cú ngược dòng ngoạn mục đã khép lại giấc mơ vô địch, đưa đại diện châu Âu tiến thẳng vào chung kết.
Lịch thi đấu tranh hạng 3 và chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025
Ngày
Giờ
Vòng
Cặp đấu
Trực tiếp
07/09
15h30
Tranh hạng 3
Nhật Bản
|2-3
(25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16)
Brazil
07/09
19h30
Chung kết
Thổ Nhĩ Kỳ
|2-3
(23–25, 25–13, 24–26, 25–19, 8–15)
Italia
Kết quả vòng bán kết bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025
Ngày
Giờ
Vòng
Cặp đấu
Trực tiếp
06/09
15h30
Bán kết
Nhật Bản
|1-3
(25-16, 17-25, 18-25, 25-27)
Thổ Nhĩ Kỳ
06/09
19h30
Bán kết
Italia
|3-2
(22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13)
Brazil
Brazil và Pháp tạo nên trận tứ kết nghẹt thở tại giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, nhưng bản lĩnh vượt trội giúp Brazil thắng 3-0 (27-25, 33-31, 25-19), giành vé vào bán kết đầy thuyết phục.
Tay đập Trần Thị Thanh Thúy hội quân cùng các đồng đội mới tại Gunma Green Wings, sẵn sàng cho giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26.
Italia lội ngược dòng đầy kịch tính khi đánh bại Brazil 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) để giành tấm vé vào chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.