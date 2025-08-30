Dù Thái Lan khởi đầu khá tốt ở cả ba set và có lúc vươn lên dẫn trước, nhưng sự thiếu tập trung trong những điểm số quyết định khiến họ liên tục đánh mất lợi thế. Hai set cuối, đội chủ nhà nỗ lực cứu set-point nhưng đều mắc lỗi phát bóng, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Chủ nhà Thái Lan thi đấu nỗ lực... - Ảnh: Volleyball World

Thống kê cho thấy Nhật Bản tỏ ra vượt trội ở khả năng tấn công với 47 điểm, hơn Thái Lan 7 điểm, cùng 4 điểm phát bóng và tận dụng triệt để 22 lỗi từ đối phương.

Ngược lại, Thái Lan nhỉnh hơn ở hàng chắn (5 điểm, gấp đôi Nhật Bản), song không duy trì được sự ổn định khi áp lực gia tăng.

Ngôi sao sáng nhất trận đấu là đội trưởng Mayu Ishikawa với 14 điểm, trong khi Shimamura và Yukiko Wada lần lượt ghi 12 và 11 điểm, giúp Nhật Bản triển khai lối chơi đa dạng.

... Tuy nhiên Nhật Bản cho thấy đẳng cấp nhỉnh hơn - Ảnh: Volleyball World

Phía Thái Lan, Chatchu-On (12 điểm) và Pimpichaya (11 điểm) nỗ lực, nhưng các đồng đội lại thi đấu dưới sức.

Với chiến thắng này, Nhật Bản sẽ bước vào tứ kết giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 gặp Hà Lan - đội vừa tạo cú sốc lớn khi loại đương kim vô địch Serbia sau 5 set rực lửa. Trận đấu hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn và kịch tính.