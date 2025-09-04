Ngay từ set đầu, Pháp thi đấu đầy quyết tâm với sự xuất sắc của chủ công Cazaute, người ghi tới 18 điểm, cùng đối chuyền Ndiaye liên tục khai thác hàng thủ đối phương.

Niềm vui của các cô gái Brazil - Ảnh: Volleyball World

Tuy nhiên, Brazil bản lĩnh hơn, với Bergmann ghi 17 điểm, giúp đội bóng Nam Mỹ thắng sát nút 27-25.

Sang set hai, Pháp tiếp tục gây khó khăn nhờ sự bùng nổ của Rotar với 10 điểm ghi được. Nhưng sự đa dạng trong lối đánh cùng phong độ chói sáng của đội trưởng Gabi (13 điểm) giúp Brazil duy trì áp lực, giành chiến thắng nghẹt thở 33-31.

Bước sang set ba, Pháp suy giảm tinh thần rõ rệt sau khi bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số. Brazil tận dụng triệt để, với Rosamaria ghi 12 điểm, Diana đóng góp 6 điểm, còn Julia có thêm 10 điểm. Lối chơi toàn diện giúp Brazil kiểm soát hoàn toàn thế trận và khép lại bằng chiến thắng 25-19.

Pháp ngậm ngùi dừng bước ở tứ kết - Ảnh: Volleyball World

Với màn trình diễn thuyết phục, Brazil khẳng định vị thế ứng viên vô địch, trong khi Pháp dừng bước nhưng vẫn để lại dấu ấn bởi lối chơi quả cảm.

Đối thủ của các cô gái xứ samba ở vòng bán kết là Italia - đội đã vượt qua Ba Lan 3-0 (25-17, 25-21 và 25-18) ở trận tứ kết trước đó. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại là màn đối đầu giữa Nhật Bản và đội thắng ở cặp đấu giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.