Sau giải vô địch thế giới 2025, chủ công Trần Thị Thanh Thúy lên đường sang Nhật Bản khoác áo CLB Gunma Green Wings. Tại đội bóng mới, Thanh Thúy được các đồng đội chào đón. "4T" mang số áo 16 ở đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Cùng Trần Thị Thanh Thúy có mặt ở Nhật Bản, còn có ngoại binh Olivia Rożanski (Ba Lan). Hai tân binh này rất được kỳ vọng giúp Gunma Green Wings đạt được thành tích cao ở mùa giải năm nay.

Sau khi tới Nhật Bản, Thanh Thúy có hơn 1 tháng chuẩn bị cho giải VĐQG 2025/26. Theo lịch thi đấu, ngày 10/10, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội ở Gunma Green Wings có trận đấu mở màn mùa giải mới.

Trần Thị Thanh Thúy được chào đón ở đội bóng mới.

Gunma Green Wings W mới lên hạng năm ngoái, xếp cuối mùa trước do không có lực lượng tốt. Năm nay, đội bóng Nhật Bản tăng cường lực lượng đáng kể khi chiêu mộ những ngoại binh chất lượng, trong đó có Trần Thị Thanh Thúy. Với việc Thanh Thúy sang Nhật Bản thi đấu, VTV Bình Điền Long An chấp nhận không có tay đập sinh năm 1997 ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025.

Đây không phải là lần đầu Thanh Thúy xuất ngoại. Tại giải Nhật Bản, chủ công tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng khoác áo PFU Blue Cats ở mùa giải 2023/2024, sau đó sang thi đấu tại Thổ Nhỹ Kỳ, Indonesia. Trong sự nghiệp của mình, đây là lần thứ 7 Trần Thị Thanh Thúy chơi bóng ở nước ngoài.

Một vấn đề khiến người hâm mộ lo lắng là Thanh Thúy có thể không trở về nước tập trung cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33 vào tháng 12. Lý do bởi SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), các CLB không bắt buộc phải nhả quân cho các đội tuyển.

Được biết, đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đang nỗ lực đàm phán với Gunma Green Wings để có sự phục vụ của Thanh Thúy tại SEA Games.