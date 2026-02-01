Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12

01/02
17:00

Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360+10

01/02
18:00

PVF-CAND - CA TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Keys, MyTV, TV360, SCTV

01/02
18:00

Đông Á Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360+9

01/02
19:15

Công an Hà Nội - Ninh Bình

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24

01/02
21:00

 Aston Villa - Brentford

FPT Play

 Manchester Utd - Fulham

FPT Play

 Nottingham Forest - Crystal Palace

FPT Play

01/02
23:00

 Tottenham - Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

01/02
20:00

 Real Madrid - Rayo Vallecano

SCTV 15

01/02
22:15

 Real Betis - Valencia

SCTV 15

02/02
00:30

 Getafe - Celta Vigo

SCTV 22

02/02
03:00

 Ath.Bilbao - Real Sociedad

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

01/02
18:30

 Torino - Lecce

ON FOOTBALL

01/02
21:00

 Como - Atalanta

ON FOOTBALL

02/02
00:00

 Cremonese - Inter Milan

ON SPORTS

02/02
02:45

 Parma - Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20

01/02
21:30

 Stuttgart - Freiburg

TV 360

01/02
23:30

 Dortmund - Heidenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

01/02
21:00

 Lyon - Lille

ON SPORTS NEWS

01/02
23:15

 Nice - Brestois

ON SPORTS NEWS

 Angers - Metz

ON SPORTS+

 Toulouse - AJ Auxerre

ON SPORTS

02/02
02:45

 Strasbourg - PSG

ON SPORTS

VCK FUTSAL CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG

31/01

15:00

Việt Nam 0-1 Thái Lan

VTV2, TV360

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12

31/01

18:00

Sông Lam Nghệ An 1-3 Hà Nội FC

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

31/01

18:00

Hải Phòng 1-2 Thể Công Viettel

FPT Play, TV360+3, TV360+9

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24

31/01

22:00

Brighton 1-1 Everton

FPT Play

Wolverhampton 0-2 Bournemouth

FPT Play

Leeds 0-4 Arsenal

FPT Play

01/02

00:30

Chelsea 3-2 West Ham

FPT Play

01/02

03:00

Liverpool 4-1 Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

31/01

20:00

Real Oviedo 1-0 Girona

SCTV 15

31/01

22:15

Osasuna 2-2 Villarreal

SCTV 15

01/02

00:30

Levante 0-0 Atletico Madrid

SCTV 22

01/02

03:00

Elche 1-3 Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

31/01

21:00

Pisa 1-3 Sassuolo

ON FOOTBALL

01/02

00:00

Napoli 2-1 Fiorentina

ON FOOTBALL

01/02

02:45

Cagliari 4-0 Verona

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20

31/01

21:30

Augsburg 2-1 St. Pauli

TV 360

E.Frankfurt 1-3 Leverkusen

TV 360

Hoffenheim 3-1 Union Berlin

TV 360

RB Leipzig 1-2 Mainz

TV 360

Werder Bremen 1-1 M’gladbach

TV 360

01/02

00:30

Hamburg 2-2 Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

31/01

23:00

Paris FC 2-2 Marseille

ON SPORTS NEWS

01/02

01:00

Lorient 2-1 Nantes

ON SPORTS NEWS

01/02

03:05

Monaco 4-0 Rennes

ON SPORTS NEWS