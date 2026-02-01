|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12
|
01/02
|
Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, TV360+10
|
01/02
|
PVF-CAND - CA TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Keys, MyTV, TV360, SCTV
|
01/02
|
Đông Á Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play, TV360+9
|
01/02
|
Công an Hà Nội - Ninh Bình
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24
|
01/02
|
Aston Villa - Brentford
|
FPT Play
|
Manchester Utd - Fulham
|
FPT Play
|
Nottingham Forest - Crystal Palace
|
FPT Play
|
01/02
|
Tottenham - Manchester City
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22
|
01/02
|
Real Madrid - Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
01/02
|
Real Betis - Valencia
|
SCTV 15
|
02/02
|
Getafe - Celta Vigo
|
SCTV 22
|
02/02
|
Ath.Bilbao - Real Sociedad
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
|
01/02
|
Torino - Lecce
|
ON FOOTBALL
|
01/02
|
Como - Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
02/02
|
Cremonese - Inter Milan
|
ON SPORTS
|
02/02
|
Parma - Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20
|
01/02
|
Stuttgart - Freiburg
|
TV 360
|
01/02
|
Dortmund - Heidenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20
|
01/02
|
Lyon - Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
01/02
|
Nice - Brestois
|
ON SPORTS NEWS
|
Angers - Metz
|
ON SPORTS+
|
Toulouse - AJ Auxerre
|
ON SPORTS
|
02/02
|
Strasbourg - PSG
|
ON SPORTS
|
|
VCK FUTSAL CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG
|
31/01
15:00
|
Việt Nam 0-1 Thái Lan
|
VTV2, TV360
|
V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12
|
31/01
18:00
|
Sông Lam Nghệ An 1-3 Hà Nội FC
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
31/01
18:00
|
Hải Phòng 1-2 Thể Công Viettel
|
FPT Play, TV360+3, TV360+9
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24
|
31/01
22:00
|
Brighton 1-1 Everton
|
FPT Play
|
Wolverhampton 0-2 Bournemouth
|
FPT Play
|
Leeds 0-4 Arsenal
|
FPT Play
|
01/02
00:30
|
Chelsea 3-2 West Ham
|
FPT Play
|
01/02
03:00
|
Liverpool 4-1 Newcastle
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22
|
31/01
20:00
|
Real Oviedo 1-0 Girona
|
SCTV 15
|
31/01
22:15
|
Osasuna 2-2 Villarreal
|
SCTV 15
|
01/02
00:30
|
Levante 0-0 Atletico Madrid
|
SCTV 22
|
01/02
03:00
|
Elche 1-3 Barcelona
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
|
31/01
21:00
|
Pisa 1-3 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
01/02
00:00
|
Napoli 2-1 Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
01/02
02:45
|
Cagliari 4-0 Verona
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20
|
31/01
21:30
|
Augsburg 2-1 St. Pauli
|
TV 360
|
E.Frankfurt 1-3 Leverkusen
|
TV 360
|
Hoffenheim 3-1 Union Berlin
|
TV 360
|
RB Leipzig 1-2 Mainz
|
TV 360
|
Werder Bremen 1-1 M’gladbach
|
TV 360
|
01/02
00:30
|
Hamburg 2-2 Bayern Munich
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20
|
31/01
23:00
|
Paris FC 2-2 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
01/02
01:00
|
Lorient 2-1 Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
01/02
03:05
|
Monaco 4-0 Rennes
|
ON SPORTS NEWS