Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 24
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
31/01/2026 22:00:00 Brighton - Everton
31/01/2026 22:00:00 Leeds - Arsenal
31/01/2026 22:00:00 Wolves - Bournemouth
01/02/2026 00:30:00 Chelsea - West Ham
01/02/2026 03:00:00 Liverpool - Newcastle
01/02/2026 21:00:00 Manchester United - Fulham
01/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Crystal Palace
01/02/2026 21:00:00 Aston Villa - Brentford
01/02/2026 23:30:00 Tottenham - Manchester City
03/02/2026 03:00:00 Sunderland - Burnley