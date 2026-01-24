Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 24
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|trận đấu
|trực tiếp
|31/01/2026 22:00:00
|Brighton - Everton
|31/01/2026 22:00:00
|Leeds - Arsenal
|31/01/2026 22:00:00
|Wolves - Bournemouth
|01/02/2026 00:30:00
|Chelsea - West Ham
|01/02/2026 03:00:00
|Liverpool - Newcastle
|01/02/2026 21:00:00
|Manchester United - Fulham
|01/02/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Crystal Palace
|01/02/2026 21:00:00
|Aston Villa - Brentford
|01/02/2026 23:30:00
|Tottenham - Manchester City
|03/02/2026 03:00:00
|Sunderland - Burnley
Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mùa giải 2025/26.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.