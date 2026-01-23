Tại vòng chung kết futsal châu Á 2026, Đội tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng B được đánh giá rất khắc nghiệt, cùng Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Trong đó, Thái Lan là đương kim á quân châu lục, còn Kuwait và Lebanon đều sở hữu lối chơi giàu thể lực, kỷ luật cao.

Theo lịch do Liên đoàn bóng đá châu Á công bố, futsal Việt Nam sẽ ra quân gặp Kuwait lúc 17h00 ngày 27/1/2026 tại Jakarta International Velodrome.

Lịch thi đấu của tuyển futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2026 - Nguồn: VFF

Ngày 29/1, thầy trò HLV Diego Giustozzi tiếp tục so tài Lebanon lúc 13h00. Trận đấu được chờ đợi nhất là màn chạm trán Thái Lan vào 15h00 ngày 31/1 trên sân Indonesia Arena, nhiều khả năng quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp.

Để chuẩn bị cho giải, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang Indonesia ngày 24/1 và chốt danh sách 14 cầu thủ trước giờ G. Trước đó, các trận giao hữu với Afghanistan giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện chiến thuật.

HLV Giustozzi nhấn mạnh, ngoài kỹ thuật, đội tuyển cần nâng cao thể chất, kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu châu Á.