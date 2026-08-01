Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG B

01/08  17:00

Lào vs Philippines

VTV6, FPT Play

01/08  20:00

Thái Lan vs Malaysia

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

01/08  16:45

Chelsea - Tottenham

01/08  18:30

Manchester City - Inter Milan

01/08  20:00

Manchester United - Atletico Madrid

01/08  23:00

Real Madrid - Fiorentina

02/08  01:00

Girona - Arsenal

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2

01/08  23:00

Lyngby BK - AGF Aarhus

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16

01/08  21:00

Fredrikstad - Sandefjord

01/08  23:00

Start IK - Viking

VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 2

01/08  23:00

Basel - Lausanne-Sport

Zurich - Servette

02/08  01:30

Thun - Young Boys

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG A

31/07
17:00

Timor Leste 0-3 Indonesia

VTV6, FPT Play
31/07
20:00

Việt Nam 0-0 Singapore

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CLB HÈ 2026

31/07
23:00

Juventus 2-0 Nice

01/08
01:45

Birmingham 2-2 Barcelona

Sporting Lisbon 4-1 Nottingham

SIÊU CÚP BỈ 2025/26 – CHUNG KẾT

01/08
01:30

Club Brugge 1-1 Union Saint Gilloise (pen 4-5)

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16

01/08
00:00

Valerenga 0-3 Ham Kam

01/08
02:00

Bodo Glimt 4-0 Lillestrom

VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2

01/08
00:00

Rodina Moscow 2-4 Rostov FK

VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1

01/08
02:00

Dundee United 1-1 Rangers

VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 1

01/08
00:30

LASK Linz 3-0 Grazer AK

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

01/08
06:30

New York City FC - Toronto FC