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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG B
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01/08 17:00
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Lào vs Philippines
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VTV6, FPT Play
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01/08 20:00
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Thái Lan vs Malaysia
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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01/08 16:45
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Chelsea - Tottenham
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01/08 18:30
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Manchester City - Inter Milan
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01/08 20:00
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Manchester United - Atletico Madrid
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01/08 23:00
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Real Madrid - Fiorentina
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02/08 01:00
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Girona - Arsenal
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2
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01/08 23:00
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Lyngby BK - AGF Aarhus
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16
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01/08 21:00
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Fredrikstad - Sandefjord
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01/08 23:00
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Start IK - Viking
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VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 2
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01/08 23:00
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Basel - Lausanne-Sport
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Zurich - Servette
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02/08 01:30
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Thun - Young Boys
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
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31/07
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Timor Leste 0-3 Indonesia
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VTV6, FPT Play
|31/07
20:00
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Việt Nam 0-0 Singapore
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CLB HÈ 2026
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31/07
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Juventus 2-0 Nice
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01/08
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Birmingham 2-2 Barcelona
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Sporting Lisbon 4-1 Nottingham
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SIÊU CÚP BỈ 2025/26 – CHUNG KẾT
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01/08
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Club Brugge 1-1 Union Saint Gilloise (pen 4-5)
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16
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01/08
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Valerenga 0-3 Ham Kam
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01/08
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Bodo Glimt 4-0 Lillestrom
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VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2
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01/08
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Rodina Moscow 2-4 Rostov FK
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VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1
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01/08
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Dundee United 1-1 Rangers
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VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 1
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01/08
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LASK Linz 3-0 Grazer AK
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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01/08
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New York City FC - Toronto FC