ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24/7, mở ra hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam. Nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Lịch thi đấu bảng B ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Timor Leste ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Sau đó, đội lần lượt chạm trán Singapore (31/7), Indonesia (3/8) và Campuchia (7/8). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, trước khi tranh chức vô địch theo thể thức lượt đi và lượt về.

Toàn bộ các trận đấu của giải được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và các kênh sóng của VTV, TV360. Sau chức vô địch gần nhất, tuyển Việt Nam tiếp tục mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, với mục tiêu trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu trong kỷ nguyên ASEAN Cup mới.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste, hứa hẹn đối mặt nhiều thử thách ngay từ vòng bảng.

Video giao hữu Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)