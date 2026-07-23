Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Ngày Giờ Bảng/vòng Trận đấu Địa điểm Trực tiếp 24/7/2026 19h00 Bảng A Campuchia - Singapore Sân nhà Campuchia FPT Play 24/7/2026 19h00 Bảng A Timor Leste - Việt Nam SVĐ Chonburi, Thái Lan FPT Play 25/7/2026 19h00 Bảng B Lào - Thái Lan Sân nhà Lào FPT Play 25/7/2026 19h00 Bảng B Myanmar - Malaysia Sân nhà Myanmar FPT Play 27/7/2026 19h00 Bảng A Indonesia - Campuchia Sân nhà Indonesia FPT Play 27/7/2026 19h00 Bảng A Singapore - Timor Leste Sân nhà Singapore FPT Play 28/7/2026 19h00 Bảng B Malaysia - Lào Sân nhà Malaysia FPT Play 28/7/2026 19h00 Bảng B Philippines - Myanmar Sân nhà Philippines FPT Play 31/7/2026 19h00 Bảng A Timor Leste - Indonesia SVĐ Chonburi, Thái Lan FPT Play 31/7/2026 19h00 Bảng A Việt Nam - Singapore SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội FPT Play 1/8/2026 19h00 Bảng B Lào - Philippines Sân nhà Lào FPT Play 1/8/2026 19h00 Bảng B Thái Lan - Malaysia Sân nhà Thái Lan FPT Play 3/8/2026 19h00 Bảng A Campuchia - Timor Leste Sân nhà Campuchia FPT Play 3/8/2026 19h00 Bảng A Indonesia - Việt Nam Gelora Bung Karno, Jakarta FPT Play 4/8/2026 19h00 Bảng B Myanmar - Lào Sân nhà Myanmar FPT Play 4/8/2026 19h00 Bảng B Philippines - Thái Lan Sân nhà Philippines FPT Play 7/8/2026 19h00 Bảng A Singapore - Indonesia Sân nhà Singapore FPT Play 7/8/2026 19h00 Bảng A Việt Nam - Campuchia SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội FPT Play 8/8/2026 19h00 Bảng B Malaysia - Philippines Sân nhà Malaysia FPT Play 8/8/2026 19h00 Bảng B Thái Lan - Myanmar Sân nhà Thái Lan FPT Play 15/8/2026 CXĐ Bán kết lượt đi Nhì bảng A - Nhất bảng B Sân nhà đội nhì bảng A FPT Play 16/8/2026 CXĐ Bán kết lượt đi Nhì bảng B - Nhất bảng A Sân nhà đội nhì bảng B FPT Play 18/8/2026 CXĐ Bán kết lượt về Nhất bảng B - Nhì bảng A Sân nhà đội nhất bảng B FPT Play 19/8/2026 CXĐ Bán kết lượt về Nhất bảng A - Nhì bảng B Sân nhà đội nhất bảng A FPT Play 22/8/2026 CXĐ Chung kết lượt đi Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 Cập nhật FPT Play 26/8/2026 CXĐ Chung kết lượt về Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1 Cập nhật FPT Play

Tuyển Việt Nam sẽ bước vào ASEAN Cup 2026 với hành trang là chức vô địch giành được ở kỳ giải trước cùng quyết tâm tiếp tục đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, "Những chiến binh sao vàng" được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Hai bảng đấu của ASEAN Cup 2026 - Ảnh: Asean Football

Lá thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Trong đó, Indonesia được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng, còn Singapore luôn là đội bóng khó chịu với lối chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste trên sân khách vào ngày 24/7, tiếp đón Singapore ngày 31/7, làm khách trước Indonesia ngày 3/8 và khép lại vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Campuchia ngày 7/8.

Nếu vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hướng đến mục tiêu góp mặt ở trận chung kết để bảo vệ danh hiệu. Với lực lượng ổn định, lối chơi ngày càng gắn kết cùng sự cổ vũ của người hâm mộ, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên hành trình thành công và giữ chiếc cúp vô địch ở lại với bóng đá Việt Nam.