Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất
|Ngày
|Giờ
|Bảng/vòng
|Trận đấu
|Địa điểm
|Trực tiếp
|24/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Campuchia - Singapore
|Sân nhà Campuchia
|FPT Play
|24/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Timor Leste - Việt Nam
|SVĐ Chonburi, Thái Lan
|FPT Play
|25/7/2026
|19h00
|Bảng B
|Lào - Thái Lan
|Sân nhà Lào
|FPT Play
|25/7/2026
|19h00
|Bảng B
|Myanmar - Malaysia
|Sân nhà Myanmar
|FPT Play
|27/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Indonesia - Campuchia
|Sân nhà Indonesia
|FPT Play
|27/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Singapore - Timor Leste
|Sân nhà Singapore
|FPT Play
|28/7/2026
|19h00
|Bảng B
|Malaysia - Lào
|Sân nhà Malaysia
|FPT Play
|28/7/2026
|19h00
|Bảng B
|Philippines - Myanmar
|Sân nhà Philippines
|FPT Play
|31/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Timor Leste - Indonesia
|SVĐ Chonburi, Thái Lan
|FPT Play
|31/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Việt Nam - Singapore
|SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội
|FPT Play
|1/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Lào - Philippines
|Sân nhà Lào
|FPT Play
|1/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Thái Lan - Malaysia
|Sân nhà Thái Lan
|FPT Play
|3/8/2026
|19h00
|Bảng A
|Campuchia - Timor Leste
|Sân nhà Campuchia
|FPT Play
|3/8/2026
|19h00
|Bảng A
|Indonesia - Việt Nam
|Gelora Bung Karno, Jakarta
|FPT Play
|4/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Myanmar - Lào
|Sân nhà Myanmar
|FPT Play
|4/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Philippines - Thái Lan
|Sân nhà Philippines
|FPT Play
|7/8/2026
|19h00
|Bảng A
|Singapore - Indonesia
|Sân nhà Singapore
|FPT Play
|7/8/2026
|19h00
|Bảng A
|Việt Nam - Campuchia
|SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội
|FPT Play
|8/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Malaysia - Philippines
|Sân nhà Malaysia
|FPT Play
|8/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Thái Lan - Myanmar
|Sân nhà Thái Lan
|FPT Play
|15/8/2026
|CXĐ
|Bán kết lượt đi
|Nhì bảng A - Nhất bảng B
|Sân nhà đội nhì bảng A
|FPT Play
|16/8/2026
|CXĐ
|Bán kết lượt đi
|Nhì bảng B - Nhất bảng A
|Sân nhà đội nhì bảng B
|FPT Play
|18/8/2026
|CXĐ
|Bán kết lượt về
|Nhất bảng B - Nhì bảng A
|Sân nhà đội nhất bảng B
|FPT Play
|19/8/2026
|CXĐ
|Bán kết lượt về
|Nhất bảng A - Nhì bảng B
|Sân nhà đội nhất bảng A
|FPT Play
|22/8/2026
|CXĐ
|Chung kết lượt đi
|Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2
|Cập nhật
|FPT Play
|26/8/2026
|CXĐ
|Chung kết lượt về
|Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1
|Cập nhật
|FPT Play
Tuyển Việt Nam sẽ bước vào ASEAN Cup 2026 với hành trang là chức vô địch giành được ở kỳ giải trước cùng quyết tâm tiếp tục đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, "Những chiến binh sao vàng" được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.
Lá thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Trong đó, Indonesia được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng, còn Singapore luôn là đội bóng khó chịu với lối chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm.
Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste trên sân khách vào ngày 24/7, tiếp đón Singapore ngày 31/7, làm khách trước Indonesia ngày 3/8 và khép lại vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Campuchia ngày 7/8.
Nếu vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hướng đến mục tiêu góp mặt ở trận chung kết để bảo vệ danh hiệu. Với lực lượng ổn định, lối chơi ngày càng gắn kết cùng sự cổ vũ của người hâm mộ, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên hành trình thành công và giữ chiếc cúp vô địch ở lại với bóng đá Việt Nam.