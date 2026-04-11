Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 18

11/04

18:00

Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360

11/04

18:00

Hải Phòng vs Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

11/04

18:00

Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV360

 

 

 

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 32

11/04

18:30

Arsenal - Bournemouth

FPT Play

11/04

21:00

Brentford - Everton

FPT Play

Burnley - Brighton

FPT Play

11/04

23:30

Liverpool - Fulham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 31

11/04

19:00

Sociedad - Alaves

ON FOOTBALL

11/04

21:15

Elche - Valencia

ON FOOTBALL

11/04

23:30

Barcelona - Espanyol

ON FOOTBALL

12/04

02:00

Sevilla - Atletico Madrid

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 32

11/04

20:00

Cagliari - Cremonese

Torino - Verona

11/04

23:00

AC Milan - Udinese

12/04

01:45

Atalanta - Juventus

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 29

11/04

20:30

Dortmund - Leverkusen

TV 360

Heidenheim - Union Berlin

TV 360

RB Leipzig - M’gladbach

TV 360

Wolfsburg - E.Frankfurt

TV 360

11/04

23:30

St. Pauli - Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 29

12/04

00:00

Auxerre - Nantes

ON SPORTS NEWS

12/04

02:05

Rennes - Angers

ON SPORTS NEWS

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á 2026 - BÁN KẾT

10/04  
17:00

Việt Nam 2-3 Indonesia

TV360

10/04  
20:00

Thái Lan 4-3 Australia

TV360

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 18

10/04  
19:15

Thể Công Viettel 1-0 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 32

11/04  
02:00

West Ham 4-0 Wolverhampton

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 31

11/04  
02:00

Real Madrid 1-1 Girona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 32

11/04  
01:45

Roma 3-0 Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 29

11/04

 01:30

Augsburg 2-2 Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 29

11/04  
00:00

Paris 4-1 Monaco

ON SPORTS NEWS

11/04  
02:05

Marseille 3-1 Metz

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 42

11/04  
02:00

West Brom 0-0 Millwall

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 14

11/04  
07:00

Belgrano - Aldosivi

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 24

10/04  
16:35

Central Coast 2-2 Brisbane Roar