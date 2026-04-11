|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 18
|
11/04
18:00
|
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, TV360
|
11/04
18:00
|
Hải Phòng vs Công an TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
11/04
18:00
|
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play, TV360
|
|
|
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
11/04
18:30
|
Arsenal - Bournemouth
|
FPT Play
|
11/04
21:00
|
Brentford - Everton
|
FPT Play
|
Burnley - Brighton
|
FPT Play
|
11/04
23:30
|
Liverpool - Fulham
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 31
|
11/04
19:00
|
Sociedad - Alaves
|
ON FOOTBALL
|
11/04
21:15
|
Elche - Valencia
|
ON FOOTBALL
|
11/04
23:30
|
Barcelona - Espanyol
|
ON FOOTBALL
|
12/04
02:00
|
Sevilla - Atletico Madrid
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 32
|
11/04
20:00
|
Cagliari - Cremonese
|
Torino - Verona
|
11/04
23:00
|
AC Milan - Udinese
|
12/04
01:45
|
Atalanta - Juventus
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 29
|
11/04
20:30
|
Dortmund - Leverkusen
|
TV 360
|
Heidenheim - Union Berlin
|
TV 360
|
RB Leipzig - M’gladbach
|
TV 360
|
Wolfsburg - E.Frankfurt
|
TV 360
|
11/04
23:30
|
St. Pauli - Bayern Munich
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 29
|
12/04
00:00
|
Auxerre - Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
12/04
02:05
|
Rennes - Angers
|
ON SPORTS NEWS
|
|
|
|
GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á 2026 - BÁN KẾT
|
10/04
|
Việt Nam 2-3 Indonesia
|
TV360
|
10/04
|
Thái Lan 4-3 Australia
|
TV360
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 18
|
10/04
|
Thể Công Viettel 1-0 Đông Á Thanh Hóa
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
11/04
|
West Ham 4-0 Wolverhampton
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 31
|
11/04
|
Real Madrid 1-1 Girona
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 32
|
11/04
|
Roma 3-0 Pisa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 29
|
11/04
01:30
|
Augsburg 2-2 Hoffenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 29
|
11/04
|
Paris 4-1 Monaco
|
ON SPORTS NEWS
|
11/04
|
Marseille 3-1 Metz
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 42
|
11/04
|
West Brom 0-0 Millwall
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 14
|
11/04
|
Belgrano - Aldosivi
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
10/04
|
Central Coast 2-2 Brisbane Roar