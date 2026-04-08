ĐT futsal Indonesia đánh bại Australia 3-2 trong trận đấu kịch tính, qua đó giành ngôi đầu bảng B futsal Đông Nam Á 2026.
Lịch thi đấu vòng bán kết Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026
|NGÀY - GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|VÒNG
|TRỰC TIẾP
|10/4 - 17h00
|Indonesia
|Việt Nam/ Thái Lan
|Bán kết 1
|10/4 - 20h00
|Việt Nam/ Thái Lan
|Australia
|Bán kết 2
Lịch thi đấu giải futsal Đông Nam Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026, đầy đủ và chính xác nhất.
ĐT futsal Thái Lan giành chiến thắng khá vất vả 2-0 trước Myanmar, qua đó cùng với ĐT futsal Việt Nam giành vé vào vòng bán kết giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026.
ĐT futsal Việt Nam dễ dàng vượt qua Timor Leste với tỷ số 7-1, qua đó sớm giành vé vào vòng bán kết giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026.
Indonesia đánh bại Malaysia 1-0 trong trận đấu căng thẳng, qua đó giành vé vào bán kết futsal Đông Nam Á 2026 một cách thuyết phục.