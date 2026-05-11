Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEALGUE 2025/26 - VÒNG 22

10/05
17:00

Hoàng Anh Gia Lai 1-2 PVF-CAND

FPT Play, TV360+10

10/05
18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-2 Thể Công - Viettel

FPT PLay, TV360+9, TV360+3

10/05
18:00

Công an TP. Hồ Chí Minh 3-1 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

10/05
19:15

Công an Hà Nội 3-2 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

VCK U17 CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG

10/05

23:00

U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc

TV360

10/05

23:30

U17 UAE 2-3 17 Yemen

TV360

11/05

00:00

 

U17 Ấn Độ 0-3 U17 Uzbekistan

TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 36

10/05
20:00

 Nottingham Forest 1-1 Newcastle

FPT Play

 Crystal Palace 2-2 Everton

FPT Play

 Burnley 2-2 Aston Villa

FPT Play

10/05
22:30

 West Ham 0-1 Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 35

10/05
19:00

 Mallorca 1-1 Villarreal

ON FOOTBALL

10/05
21:15

 Ath.Bilbao 0-1 Valencia

ON FOOTBALL

10/05
23:30

 Real Oviedo 0-0 Getafe

ON FOOTBALL

11/05
02:00

 Barcelona 2-0 Real Madrid

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 36

10/05
17:30

 Verona 0-1 Como

ON SPORTS NEWS

10/05
20:00

 Fiorentina 0-0 Genoa

ON SPORTS NEWS

 Cremonese 3-0 Pisa

10/05
23:00

 Parma 2-3 Roma

ON SPORTS NEWS

11/05
01:45

 AC Milan 2-3 Atalanta

ON SPORTS+

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 33

10/05
20:30

 Hamburg SV 3-2 Freiburg

TV 360

10/05
22:30

 Cologne 1-3 Heidenheim

TV 360

11/05
00:30

 Mainz - Union Berlin

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 33

11/05
02:00

 PSG 1-0 Brestois

ON SPORTS NEWS

 Monaco 0-1 Lille

ON SPORTS

 Metz 0-1 Lorient

 AJ Auxerre 2-1 Nice

  Le Havre 0-1 Marseille

 Rennes 2-1 Paris

 Angers 1-1 Strasbourg

 Toulouse 2-1 Lyon