Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 11/8/2025

Lịch thi đấu CHAN Cup

21h00 ngày 11/8: Bảng C - Nam Phi vs Guinea

00h00 ngày 12/8: Bảng C - Uganda vs Niger

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha vòng 1

02h15 ngày 12/8: Estoril vs CF Estrela da Amadora

02h45 ngày 12/8: FC Porto vs Vitoria de Guimaraes

Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 19

06h00 ngày 12/8: Juventude vs Corinthians

Lịch thi đấu VĐQG Argentina lượt 2

05h00 ngày 12/8: Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra

Lịch thi đấu J League 1 vòng 25

17h00 ngày 11/8: Cerezo Osaka vs Albirex Niigata

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

10/08

16:30

Timor Leste 0-3 Myanmar

FPT Play

10/08

19:30

U23 Australia 1-0 Philippines

FPT Play

COMMUNITY SHIELD CUP 2025

10/08
21:00

Liverpool 2-2 Crystal Palace (pen 2-3)

GIAO HỮU CÁC CLB 2025

10/08
21:00

Chelsea 4-1 AC Milan

10/08
22:30

Dortmund 1-2 Juventus

11/08
02:00

Barcelona 5-0 Como

Villarreal 0-2 Aston Villa

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 1

10/08
17:15

PEC Zwolle 1-0 Twente

10/08
19:30

 Ajax 2-0 Telstar

 AZ Alkmaar 4-1 Groningen

10/08
21:45

 Utrecht 4-0 Heracles

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1

10/08
23:00

 Famalicao 3-0 Santa Clara

11/08
02:30

 Moreirense 2-1 Alverca

 Braga 3-0 Tondela

