Set đầu tiên, hai đội chơi giằng co tới điểm số 13-13. Từ đây, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh tận dụng tốt cơ hội, ghi liền 4 điểm để tạo khoảng cách và giành chiến thắng 25-19.

Sang set 2, U21 Việt Nam dù chạm set-point trước nhưng lại để Canada lội ngược dòng, thua sát nút 24-26.

Niềm vui của các cô gái U21 Việt Nam - Ảnh: Volleyball World

Set 3 chứng kiến màn tỏa sáng của Đặng Hồng, Bích Huệ và Quỳnh Hương với những pha tấn công hiệu quả và chắn bóng chắc chắn, giúp đội thắng 25-19.

Set 4 là thế trận một chiều khi các cô gái Việt Nam ghi liền 13 điểm, khép lại trận đấu bằng chiến thắng áp đảo 25-5.

U21 Việt Nam thắng 3-1 cùng 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, U21 Việt Nam chắc chắn có một vị trí trong top 4 của bảng A, qua đó sớm giành vé vào vòng 16 đội tại giải U21 thế giới 2025 - một dấu mốc lịch sử ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 U21 Việt Nam 25 24 25 25 U21 Canada

19 26 19 5