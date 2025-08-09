Set đầu tiên, hai đội chơi giằng co tới điểm số 13-13. Từ đây, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh tận dụng tốt cơ hội, ghi liền 4 điểm để tạo khoảng cách và giành chiến thắng 25-19.
Sang set 2, U21 Việt Nam dù chạm set-point trước nhưng lại để Canada lội ngược dòng, thua sát nút 24-26.
Set 3 chứng kiến màn tỏa sáng của Đặng Hồng, Bích Huệ và Quỳnh Hương với những pha tấn công hiệu quả và chắn bóng chắc chắn, giúp đội thắng 25-19.
Set 4 là thế trận một chiều khi các cô gái Việt Nam ghi liền 13 điểm, khép lại trận đấu bằng chiến thắng áp đảo 25-5.
U21 Việt Nam thắng 3-1 cùng 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, U21 Việt Nam chắc chắn có một vị trí trong top 4 của bảng A, qua đó sớm giành vé vào vòng 16 đội tại giải U21 thế giới 2025 - một dấu mốc lịch sử ngay trong lần đầu tiên tham dự.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|U21 Việt Nam
|25
|24
|25
|25
|U21 Canada
|19
|26
|19
|5
25-5
Đặng Thị Hồng đem về match-point với pha chớp cơ hội đập bóng một chạm để khép lại set đấu hủy diệt của U21 Việt Nam trước đội bóng Bắc Mỹ.
21-3
U21 Việt Nam vẫn duy trì mạch thăng hoa, cách biệt đã lên tới 18 điểm rồi.
17-2
Tình huống xử lý lỏng tay tinh tế của Bích Huệ, U21 Canada đang choáng váng trong set 4.
13-1
Cuối cùng U21 Canada cũng cắt được chuỗi lên điểm của U21 Việt Nam với cú đập bóng quá mạnh khiến libero Lan Vy đỡ hỏng.
11-0
U21 Việt Nam duy trì chuỗi lên điểm, sau pha chớp cơ hội trên lưới của Lê Thùy Linh.
8-0
U21 Canada vẫn chưa thể cắt chuỗi lên điểm của U21 Việt Nam. Đội bóng Bắc Mỹ xin hội ý lần thứ 2 khi điểm số của set 4 mới lên con số 8 và đều của đội bóng áo đỏ.
SET 4: 4-0
Sẵn tinh thần hưng phấn ở set 3, U21 Việt Nam khởi đầu set 4 thêm hứng khởi khi nhanh chóng lên 4 điểm liền.
25-19
Tình huống đỡ bước một không tốt của U21 Việt Nam, nhưng sau đó hàng chắn đã xuất sắc ghi set-point để khép lại với chiến thắng cách biệt 6 điểm.
22-17
Phương Quỳnh phát bóng có điểm rơi cắm sàn đầy khó chịu khiến U21 Canada bó tay.
19-15
U21 Canada có chuỗi lên 3 điểm liền trước khi bị phụ công Phương Quỳnh cắt bằng pha tấn công ở vị trí số 3.
18-11
Quỳnh Hương bật nhảy ở vị trí số 4, cô đập bóng dọc dây chính xác để gia tăng cách biệt cho U21 Việt Nam.
16-10
Đặng Hồng lại tỏa sáng, đội trưởng của U21 Việt Nam tạo cách biệt lên tới 6 điểm.
12-8
Những pha phát bóng của U21 Việt Nam khiến các VĐV Canada gặp rất nhiều khó khăn.
7-6
U21 Việt Nam vượt lên sau tình huống đập bóng ra ngoài sân của VĐV Canada.
5-6
U21 Canada lại phát bóng rúc lưới, ngay sau đó Quỳnh Hương đem về điểm ace cho U21 Việt Nam.
SET 3: 2-4
U21 Việt Nam khởi đầu set 3 cũng không thật sự tốt và sớm bị rơi vào thế bám đuổi.
24-26
U21 Việt Nam có 1 set-point và không thể tận dụng được. U21 Canada sau đó không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa 1-1 sau 2 set.
22-22
Đáng tiếc pha bỏ nhỏ của Đặng Hồng bóng lại không qua lưới.
20-20
Set 2 tiếp tục diễn ra giằng co hấp dẫn khi hai đội thay nhau ghi điểm.
18-18
Trở lại sau khi hội ý chiến thuật, U21 Việt Nam tạo chuỗi lên liền 3 điểm để san bằng 18 đều.
15-18
U21 Canada tạo cách biệt 3 điểm với U21 Việt Nam. So với set 1, hàng chắn áo đỏ đang thi đấu không hiệu quả trước chiều cao vượt trội của các cô gái đến từ Bắc Mỹ.
13-13
Như Anh đập bóng xuyên hàng chắn 3 người của U21 Canada, điểm số 13 đều cho U21 Việt Nam.
10-10
Chủ công bên phía U21 Canada đập bóng ra ngoài sân, điểm số được san bằng 10 đều.
5-7
U21 Canada tạo cách biệt 2 điểm với U21 Việt Nam.
SET 2: 2-2
U21 Canada khởi đầu tốt nhưng U21 Việt Nam cũng nhanh chóng san bằng điểm số 2-2 với điểm ace của Đặng Hồng.
25-19
Set point được Đặng Hồng đem về đầy ấn tượng với pha bật nhảy đập bóng uy lực sau vạch 3 mét.
22-18
U21 Canada lần thứ 4 trong set 1 phát bóng không qua lưới, cơ hội để đội bóng Bắc Mỹ lật ngược tình thế là không nhiều.
20-16
Hàng chắn của U21 Việt Nam đem về thêm một điểm block. Cách biệt được nới rộng lên thành 4 điểm rồi.
17-14
U21 Việt Nam bắt đầu tăng tốc, Lê Thùy Linh vừa có pha đập bóng uy lực ở vị trí số 3 không cho đối phương cơ hội hóa giải. Cách biệt giờ đã là 3 điểm.
14-14
Vẫn đang là thế trận giằng co hấp dẫn, chưa đội nào vượt lên dẫn trước với cách biệt 2 điểm.
10-10
Bích Huệ bỏ nhỏ thông minh ở vị trí số 3, điểm số lại được quân bình 10 đều.
7-7
Đặng Thị Hồng đập bóng xuyên chắn san bằng điểm số 7-7.
6-6
VĐV Canada phát bóng không qua lưới, đội bóng Bắc Mỹ lần thứ 2 mất điểm từ tình huống giao bóng trong set 1.
13h00 - SET 1
Trận đấu bắt đầu, U21 Việt Nam là những người giao bóng trước và có được điểm ace đầu tiên.
12h53
Hai đội làm thủ tục cử quốc ca trước trận đấu.
12h40
VĐV hai đội tuyển ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Canada hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính. U21 Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với lối chơi gắn kết, phòng thủ kiên cường và những pha tấn công biên tốc độ.
Các tay đập trẻ như Đặng Thị Hồng, Phương Quỳnh, Như Anh... đang là điểm tựa quan trọng, giúp đội liên tiếp gây bất ngờ trước các đối thủ mạnh.
Trong khi đó, U21 Canada nổi tiếng với thể hình vượt trội, lối đánh nhanh - mạnh và khả năng phát bóng uy lực. Cuộc đối đầu này sẽ là bài test lớn cho hàng chắn và khả năng chống đỡ của Việt Nam. Nếu giữ vững tinh thần, tận dụng cơ hội và hạn chế sai sót, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước đại diện Bắc Mỹ. Đây sẽ là trận đấu mà khán giả Việt Nam rất đáng chờ đợi.