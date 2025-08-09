Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia, thuộc khuôn khổ chặng 2 giải bóng chuyền nữ SEA V.League, hôm nay 9/8/2025.
Video U21 Việt Nam hát vang ăn mừng tấm vé vòng 1/8 lịch sử (nguồn: BCVN)
Ảnh: Volleyballworld
VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng chuyền nữ giữa Việt Nam vs Indonesia hôm nay 9/8/2025, thuộc chặng 2 SEA V.League 2025.
U21 Việt Nam ghi dấu lịch sử khi đánh bại U21 Canada 3-1 để giành quyền vào vòng knock-out giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 ngay trong lần đầu tiên tham dự.