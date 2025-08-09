Video U21 Việt Nam hát vang ăn mừng tấm vé vòng 1/8 lịch sử (nguồn: BCVN)

Trước khi gặp U21 Canada, U21 Việt Nam có hai chiến thắng liên tiếp khi đối đầu chủ nhà U21 Indonesia và U21 Serbia. Thành tích ấn tượng này giúp Đặng Thị Hồng và các đồng đội có sự tự tin rất cao.
Các cô gái Việt Nam quyết tâm làm nên lịch sử trong trận gặp U21 Canada. Thắng trận này, U21 Việt Nam sẽ sớm giành vé vào vòng 16 đội.
Hai đội chơi giằng co hấp dẫn. Đội bóng áo đỏ nhiều thời điểm gây rất nhiều khó khăn với hàng chắn của đối phương, trước khi giành chiến thắng 25/19 trong set 1.
Dù bị U21 Canada gỡ hòa 1-1 nhưng U21 Việt Nam có 2 set 3 và 4 bùng nổ, trong đó set 3 thắng với tỉ số khó tin 25/5 trước đại diện đến từ Bắc Mỹ.
Tiếp tục là một chiến thắng gây bất ngờ của các cô gái Việt Nam tại giải.
Với 3 chiến thắng liên tiếp, U21 Việt Nam chính thức giành vé vào vòng 16 đội sớm trước 2 lượt đấu. 
Đây là thành tích lịch sử với bóng chuyền nữ Việt Nam ở sân chơi thế giới. 
Hai Libero xinh đẹp Lan Vy và Hà Kiều Vy ăn mừng chiến thắng.
Không được đánh giá cao nhưng U21 Việt Nam đang trở thành "hiện tượng" của giải đấu.
Hai trận còn lại của các cô gái Việt Nam ở vòng bảng là cuộc đọ sức với Argentina (11/8) và Puerto Rico (12/8) có tính chất tranh ngôi đầu bảng. Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Đinh Trọng Linh được kỳ vọng sẽ còn tạo nên nhiều cảm xúc tại giải.

