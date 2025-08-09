U21 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang tại giải vô địch bóng chuyền U21 thế giới 2025 khi đánh bại U21 Canada với tỷ số 3-1, qua đó ghi tên mình vào top 16 đội mạnh nhất. Đáng chú ý, set 4 khép lại với chiến thắng 25-5 - kỷ lục cách biệt lớn nhất từ đầu giải.

Trận đấu mở màn thuận lợi khi các cô gái Việt Nam thắng 25-19 ở set 1 nhờ phòng ngự chắc chắn và tấn công biên hiệu quả.

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam liên tục gây tiếng vang ở giải U21 thế giới - Ảnh: Volleyball World

Canada bùng nổ ở set 2, thắng sít sao 26-24, nhưng set 3 chứng kiến sự tỏa sáng của Đặng Hồng, Bích Huệ, Quỳnh Hương giúp Việt Nam tái lập thế dẫn trước với tỷ số 25-19.

Bước vào set 4, hàng chắn thép và những cú phát bóng ăn điểm liên tiếp khiến đội bóng Bắc Mỹ hoàn toàn “vỡ trận”. U21 Việt Nam ghi liền 13 điểm, khép lại trận đấu với chiến thắng lịch sử 25-5, tạo cú hích tinh thần trước vòng 1/8.

Lần đầu dự giải, hạng 25 thế giới, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh đã gây sốc khi quật ngã Serbia - đội hạng 9. Hiện đứng nhì bảng A sau Argentina, Đặng Thị Hồng và các đồng đội còn gặp Argentina và Puerto Rico để xác định thứ hạng, sẵn sàng hướng tới mục tiêu tạo thêm bất ngờ ở vòng knock-out.

Video U21 Việt Nam hát vang ăn mừng tấm vé vòng 1/8 lịch sử (nguồn: BCVN)