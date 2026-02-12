Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26

13/02

03:00

Brentford - Arsenal

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

13/02

03:00

Atletico Madrid - Barcelona

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 22

12/02

22:45

Damac - Al Taawoun

13/02

00:30

Al Hazm - Al Okhdood

Al Qadsiah - NEOM

VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 3

13/02

05:00

Atletico Paranaense - Santos

13/02

05:30

Fluminense - Botafogo

13/02

06:00

Corinthians - Bragantino

13/02

07:30

Internacional - Palmeiras

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 5

13/02

05:00

Tigre - Aldosivi

13/02

07:15

Argentinos Juniors - River Plate

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG 1/8

11/02

19:15

Công An Hà Nội 4-0 Tampines Rovers

FPT Play

11/02

20:45

FK Arkadag 0-1 Al Nassr

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26

12/02

02:30

Crystal Palace 2-3 Burnley

FPT Play

Nottingham Forest 0-0 Wolverhampton

FPT Play

Aston Villa 1-0 Brighton

FPT Play

Manchester City 3-0 Fulham

FPT Play

12/02

03:15

Sunderland 0-1 Liverpool

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

12/02

03:00

Ath.Bilbao 0-1 Sociedad

COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT

12/02

03:00

Bologna 1-1 Lazio (pen 1-4)

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT

12/02

02:45

Bayern Munich 2-0 RB Leipzig

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32

12/02

02:45

Charlton 1-0 Stoke

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

11/02

17:00

Gangwon 0-0 Shanghai Port

Ulsan HD 1-2 Melbourne City