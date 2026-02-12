|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26
13/02
03:00
Brentford - Arsenal
FPT Play
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
13/02
03:00
Atletico Madrid - Barcelona
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 22
12/02
22:45
Damac - Al Taawoun
13/02
00:30
Al Hazm - Al Okhdood
Al Qadsiah - NEOM
VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 3
13/02
05:00
Atletico Paranaense - Santos
13/02
05:30
Fluminense - Botafogo
13/02
06:00
Corinthians - Bragantino
13/02
07:30
Internacional - Palmeiras
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 5
13/02
05:00
Tigre - Aldosivi
13/02
07:15
Argentinos Juniors - River Plate
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG 1/8
11/02
19:15
Công An Hà Nội 4-0 Tampines Rovers
FPT Play
11/02
20:45
FK Arkadag 0-1 Al Nassr
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26
12/02
02:30
Crystal Palace 2-3 Burnley
|
FPT Play
Nottingham Forest 0-0 Wolverhampton
FPT Play
Aston Villa 1-0 Brighton
|
FPT Play
Manchester City 3-0 Fulham
|
FPT Play
12/02
03:15
Sunderland 0-1 Liverpool
FPT Play
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
12/02
03:00
Ath.Bilbao 0-1 Sociedad
COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT
12/02
03:00
Bologna 1-1 Lazio (pen 1-4)
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT
12/02
02:45
Bayern Munich 2-0 RB Leipzig
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
12/02
02:45
Charlton 1-0 Stoke
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
11/02
17:00
Gangwon 0-0 Shanghai Port
Ulsan HD 1-2 Melbourne City