Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
13/03
00:45
Bologna - Roma
ON SPORTS NEWS
Lille - Aston Villa
ON FOOTBALL
Panathinaikos - Real Betis
ON SPORTS +
Stuttgart - FC Porto
ON SPORTS
13/03
03:00
Ferencvarosi - Braga
ON SPORTS
Racing Genk - Freiburg
ON SPORTS +
Celta Vigo - Lyon
ON SPORTS NEWS
Nottingham Forest - Midtjylland
ON FOOTBALL
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
13/03
00:45
AZ Alkmaar - Sparta Prague
TV 360
Lech Poznan - Shaktar Donetsk
TV 360
Rijeka - Strasbourg
TV 360
Samsunspor - Rayo Vallecano
TV 360
13/03
03:00
Crystal Palace - AEK Larnaca
TV 360
Fiorentina - Rakow Czestochowa
TV 360
Publikum Celje - AEK Athens
TV 360
Sigma Olomouc - Mainz
TV 360
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 26
13/03
02:00
Al Hazm - Al Kholood
Al Najma - Damac
|
NEOM - Al Taawoun
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
12/03
00:45
Leverkusen 1-1 Arsenal
TV 360
12/03
03:00
Bodo Glimt 3-0 Sporting Lisbon
ON SPORTS NEWS
PSG 5-2 Chelsea
ON FOOTBALL
Real Madrid 3-0 Manchester City
TV 360
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 37
12/03
02:45
Birmingham 1-0 QPR
Middlesbrough 0-1 Charlton
Norwich 2-1 Sheffield Utd
Oxford Utd 1-0 Blackburn
West Brom 1-0 Southampton
12/03
03:00
Coventry 3-0 Preston
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
12/03
03:30
Argentinos Juniors - Rosario Central
Banfield - Gimnasia
12/03
05:45
Boca Juniors - San Lorenzo
12/03
08:00
Atletico Tucuman - Aldosivi
Ind. Rivadavia - Barracas Central
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 5
12/03
05:00
Atletico Mineiro - Internacional
12/03
06:00
Bahia - Vitoria
12/03
07:30
Corinthians - Coritiba
Flamengo - Cruzeiro
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
11/03
17:00
S.Hiroshima 1-0 Johor DT
Vissel Kobe 2-1 FC Seoul