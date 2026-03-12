Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

13/03

00:45

Bologna - Roma

ON SPORTS NEWS

Lille - Aston Villa

ON FOOTBALL

Panathinaikos - Real Betis

ON SPORTS +

Stuttgart - FC Porto

ON SPORTS

13/03

03:00

Ferencvarosi - Braga

ON SPORTS

Racing Genk - Freiburg

ON SPORTS +

Celta Vigo - Lyon

ON SPORTS NEWS

Nottingham Forest - Midtjylland

ON FOOTBALL

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

13/03

00:45

AZ Alkmaar - Sparta Prague

TV 360

Lech Poznan - Shaktar Donetsk

TV 360

Rijeka - Strasbourg

TV 360

Samsunspor - Rayo Vallecano

TV 360

13/03

03:00

Crystal Palace - AEK Larnaca

TV 360

Fiorentina - Rakow Czestochowa

TV 360

Publikum Celje - AEK Athens

TV 360

Sigma Olomouc - Mainz

TV 360

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 26

13/03

02:00

Al Hazm - Al Kholood

Al Najma - Damac

NEOM - Al Taawoun

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

12/03

00:45

Leverkusen 1-1 Arsenal

TV 360

12/03

03:00

Bodo Glimt 3-0 Sporting Lisbon

ON SPORTS NEWS

PSG 5-2 Chelsea

ON FOOTBALL

Real Madrid 3-0 Manchester City

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 37

12/03

02:45

Birmingham 1-0 QPR

Middlesbrough 0-1 Charlton

Norwich 2-1 Sheffield Utd

Oxford Utd 1-0 Blackburn

West Brom 1-0 Southampton

12/03

03:00

Coventry 3-0 Preston

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

12/03

03:30

Argentinos Juniors - Rosario Central

Banfield - Gimnasia

12/03

05:45

Boca Juniors - San Lorenzo

12/03

08:00

Atletico Tucuman - Aldosivi

Ind. Rivadavia - Barracas Central

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 5

12/03

05:00

Atletico Mineiro - Internacional

12/03

06:00

Bahia - Vitoria

12/03

07:30

Corinthians - Coritiba

Flamengo - Cruzeiro

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

11/03

17:00

S.Hiroshima 1-0 Johor DT

Vissel Kobe 2-1 FC Seoul